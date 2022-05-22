لمساعدته قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. تأجيل مباراة الأهلي وإيسترن كومباني بالدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية لكرة القدم، اليوم الأحد، تأجيل مباراة للأهلي في الدوري الممتاز، لمساعدته في محاولته للدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي هذا الشهر.

وكان من المفترض أن يلعب الأهلي مع الشرقية للدخان، يوم الأربعاء المقبل، ورفضت الرابطة طلبًا سابقًا بالتأجيل، قبل أن توافق على طلب جديد من الأهلي بإقامة المباراة دون اللاعبين الدوليين الشهر المقبل.

وقالت الرابطة عبر صفحتها على ”تويتر“ إن هذه المباراة المؤجلة ستقام، 15 يونيو حزيران المقبل، في استاد السلام.

🚨 تأجيل مباراة الاهلي و إيسترن كومباني ليوم الاربعاء 15/6/2022#رابطة_الأندية_المحترفة #EPL pic.twitter.com/kWxd5NH5X1 — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) May 22, 2022

وسيلعب الأهلي في ضيافة الوداد في المباراة النهائية لدوري الأبطال، يوم 30 مايو أيار، بينما لجأ بطل أفريقيا لمحكمة التحكيم الرياضية لمحاولة نقل المباراة إلى ملعب محايد.

ويعاني الأهلي من غياب عدد كبير من لاعبيه في الفترة الأخيرة بسبب الإصابات المختلفة، لكنه رغم ذلك حقق انتفاضة مذهلة، وسجل هدفين في الوقت بدل الضائع، ليحول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على إنبي، يوم السبت، ويحقق انتصاره الأول في 5 مباريات.

وتعثر الأهلي في 4 جولات متتالية بالخسارة أمام المصري البورسعيدي والتعادل مع طلائع الجيش سلبيًا ومع سيراميكا بهدف لكل فريق ومع البنك الأهلي سلبيًا، ليفرط في 9 نقاط كاملة في الصراع على الصدارة مع الزمالك، حامل اللقب، الذي خسر من إنبي بثنائية ومن الطلائع بهدف.

ونجا الأهلي من رقم سلبي حيث كان قريبًا من البقاء دون فوز للمباراة الخامسة على التوالي، قبل أن ينتزع الانتصار الثمين.

وأصبح رصيد الأهلي، الذي كان قد حصد 3 نقاط من آخر 4 مباريات، 37 نقطة من 16 مباراة ويحتل المركز الثالث، وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي خاض 18 مباراة، ويتصدر الزمالك الدوري وله 41 نقطة من 19 مباراة.

ويأتي انتصار الأهلي، الذي كان قد فاز لآخر مرة على الاتحاد السكندري، في السادس من أبريل نيسان، قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا في ضيافة الوداد البيضاوي المغربي، في 30 مايو أيار.