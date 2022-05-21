ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يقتنص فوزا قاتلا من إنبي

اقتنص الأهلي فوزا ثمينا من نظيره إنبي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب المقاولون العرب، في مباراة مؤجلة ضمن مواجهات الجولة 15 للدوري المصري.

سجل مصطفى شلبي هدف تقدم إنبي من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 75 سكنت مرمى محمد الشناوي.

وتعادل للأهلي علي معلول بهدف قاتل في الدقيقة 94 بعدما قابل كرة مشتتة داخل منطقة جزاء إنبي ليصوبها بيمناه قوية في الشباك.

وعاد معلول ليضع بصمته في الدقيقة 96 بهدف ثان قاتل.

" علي معلول.. علي معلول.. علي معلول" الأهلي يضيف الثاني في شباك إنبي بعد هجمة رائعة انتهت بتسديدة من علي معلول ويقلب المباراة رأسًا على عقب ليتقدم الأهلي 2-1 إنبي تابع المباراة مباشرة وحصريًا 👈 https://t.co/XtH4OwNB7p pic.twitter.com/9a3bsf5kJe — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 21, 2022

وتعثر الأهلي في أربع جولات متتالية بالخسارة أمام المصري البورسعيدي والتعادل مع طلائع الجيش سلبياً ومع سيراميكا بهدف لكل فريق ومع البنك الأهلي سلبياً، ليفرط في 9 نقاط كاملة في الصراع على الصدارة مع الزمالك، حامل اللقب، الذي خسر من إنبي بثنائية ومن الطلائع بهدف.

ونجا الأهلي من رقم سلبي حيث كان قريبا من البقاء دون فوز للمباراة الخامسة على التوالي، قبل أن ينتزع الانتصار الثمين.

وأصبح رصيد الأهلي، الذي كان قد حصد ثلاث نقاط من آخر أربع مباريات، 37 نقطة من 16 مباراة ويحتل المركز الثالث، وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي خاض 18 مباراة. ويتصدر الزمالك الدوري وله 41 نقطة من 19 مباراة.

ويأتي انتصار الأهلي، الذي كان قد فاز لآخر مرة على الاتحاد السكندري في السادس من أبريل نيسان، قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا في ضيافة الوداد البيضاوي المغربي في 30 مايو أيار.

وتجمد رصيد إنبي عند 24 نقطة وبقي في المركز التاسع.

وفي وقت سابق اليوم، واصل طلائع الجيش تألقه وفاز 1-صفر على المقاولون العرب.

وبعد الفوز على الزمالك بهدف الأسبوع الماضي، كرر الجيش الأمر ذاته وخرج منتصرا بفضل هدف النيجيري فيكتوري بنيانجبا في الدقيقة 71، وهو تقريبا نفس توقيت هدف اللاعب ذاته أمام حامل اللقب.

وأصبح رصيد الجيش 29 نقطة وتقدم إلى المركز السادس، بينما بقي المقاولون العرب في المركز 14 برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

والجيش هو الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يتعرض لأي هزيمة في آخر عشر مباريات.

واستفاد سموحة من هدف في الوقت بدل الضائع، ليتعادل 2-2 مع الشرقية للدخان متذيل الترتيب، لكنه بقي رابعا برصيد 34 نقطة وفشل في التقدم في جدول الترتيب.