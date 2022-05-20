الأهلي يطالب رسميًا بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي بالدوري المصري

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي التي جرت يوم الأربعاء الماضي بملعب المقاولون العرب، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا قال فيه إنه استند في شكواه إلى أن ”حكم المباراة ومعه حكم تقنية الفيديو المساعد خالفا نصوص قانون كرة القدم وبروتوكول الـ«VAR» «المبلغ» لجميع اتحادات وحكام العالم من منظمة «IFAB» المسئولة عن قانون كرة القدم وتعديلاته“.

وأضاف الأهلي في بيانه: ”تدخل حكم الفيديو في أمر لا يختص به أثناء أحداث المباراة واستجاب له حكم الساحة بالخطأ هو الآخر.. وترتب على ذلك إلغاء هدف صحيح للأهلي، وحرم الفريق من فوز مستحق، ودفع النادي ثمن الخطأ الواضح من جانب الحكمين“.

🚨🚨الأهلي يطلب من اتحاد الكرة رسميًا إعادة مباراته مع البنك الأهلي🦅 pic.twitter.com/itC4gnwsVL — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 20, 2022

وتعثر الأهلي بهز شباك منافسه حتى أحرز محمود وحيد هدفًا لمصلحة الفريق الأحمر في الدقيقة 30، ولكن حكم اللقاء ألغي الهدف بداعي عدم تثبيت الكرة أثناء تسديد مخالفة على البنك الأهلي من قبل اللاعب رامي ربيعة.

وطُرد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي للاعتراض على قرار الحكم بالرجوع إلى تقنية الفيديو.

بعد احتفال لاعبي الأهلي.. حكم اللقاء يلغي أول أهداف الأحمر أمام البنك الأهلي عقب الاستعانة بـ VAR وسط اعتراضات كبيرة.. وطرد لـ سيد عبدالحفيظ 😳 شاهد المباراة من هنا 👈 https://t.co/vwyTEdSEEt pic.twitter.com/msehIzufdc — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 18, 2022

وفشل النادي الأهلي في استغلال تعثر الزمالك منافسه، وتعادل هو الآخر أمام البنك الأهلي في ختام الجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة لقاء الأهلي والبنك الأهلي، ليواصل الأهلي إهدار النقاط، وفقد نقطتين ثمينتين في الصراع على القمة مع الزمالك.

وغاب الأهلي عن الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بتعادله، حيث تعادل الأهلي في آخر 3 مباريات بعد هزيمته 1-صفر أمام المصري البورسعيدي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 34 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، ولكن بفارق 4 مباريات أقل من الزمالك صاحب الصدارة بـ41 نقطة.

ويتبقى للأهلي مباراتان بالدوري المصري أمام إنبي، وإيسترن كومباني، يومي السبت والأربعاء المقبلين، قبل السفر للمغرب.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة الوداد المغربي، يوم 30 مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.