تعليق مرتضى منصور على خسارة الزمالك أمام طلائع الجيش

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عدم خوض مباريات الفريق في مسابقة الدوري على استاد القاهرة، عقب ساعات من الخسارة أمام طلائع الجيش بالدوري المصري.

وواصل نادي الزمالك نزيف النقاط وسقط للمرة الثانية على التوالي في الدوري المصري، بعد خسارته أمام طلائع الجيش 0-1، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر المسابقة.

ترتيب الدوري المصري: الزمالك يواصل السقوط ويخسر أمام طلائع الجيش https://t.co/gCNrj1B6GS pic.twitter.com/a5ZNuLrn9i — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 17, 2022

وأصدر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيانًا عبر صفحته الرسمية قال فيه إن مجلس الإدارة خاطب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورابطة الأندية كتابياً بموافقة نادي بيراميدز على إقامة مباريات فريق الزمالك على ملعب الدفاع الجوي.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد حصل أيضا على موافقة النادي المالك لإستاد بترو سبورت على إقامة المباريات على أرضه، إلا أن الوزير أبلغ الإدارة ان الجهات المعنية ورابطة الأندية رفضوا هذا الأمر، وفقًا لبيان مرتضى منصور.

وأضاف: ”حتى الآن لا تعلم إدارة نادي الزمالك السبب في حرمان النادي من حقه في اختيار ملعب يخوض عليه المباريات في المقابل هناك ناد آخر طلباته أوامر عندما يريد دخول 50 ألف من جمهوره على الفور يتم الموافقة له وعندما يطلب الزمالك دخول 10 آلاف في نفس البطولة كان الرد ”طلبكم مرفوض وكفاية 4 آلاف“.

كما قرر مجلس الإدارة إيقاف مستحقات جميع اللاعبين بسبب تراجع النتائج.

وتلقى الزمالك متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم الهزيمة الثانية على التوالي والرابعة في 19 مباراة بسقوطه أمام ضيفه طلائع الجيش 1-صفر اليوم الثلاثاء.

وسجل النيجيري فيكتوري بنيانجبا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70 بعدما تلقى تمريرة بينية رائعة من أحمد سمير جعلته في وضع انفراد ليسدد أرضية زاحفة في مرمى محمد عواد حارس الزمالك.

وتجمد رصيد الزمالك حامل اللقب، الذي خسر من إنبي الجولة الماضية، عند 41 نقطة متقدما بنقطتين عن بيراميدز الذي خاض 18 مباراة وثماني نقاط عن الأهلي الذي خاض 14 مباراة فقط.

بينما قفز طلائع الجيش للمركز السابع برصيد 26 نقطة من 19 مباراة.