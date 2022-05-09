أمير مرتضى منصور: "كهربا" طلب العودة إلى الزمالك.. وإذا نفى سأقول متى (فيديو)

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن محمود عبدالمنعم ”كهربا“، لاعب الأهلي والمعار إلى هاتاي سبور التركي، طلب العودة للفريق الأبيض، ولكنه رفض هذا الأمر.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”كهربا كان يرغب في العودة للزمالك، ورفضنا تمامًا عودته لصفوف الفريق مرة ثانية“.

وأضاف: ”لو كهربا كذبني سأقول متى رأيته ومع مين، ومين كان واقف، عشان أنا لا أحب هذه الطريقة“.

وعن قضية الزمالك ضد اللاعب، قال: ”الزمالك كان وضعه سليما في أزمة اللاعب، وفسخ عقده لسبب غير عادل وكسبنا القضية، هناك إجراءات نسير فيها مع المحامي ونخاطب اللاعب والنادي الأهلي الذي يمتلك اللاعب، والفيفا يخاطبهما أيضًا وحال عدم السداد سيتم إيقافه“.

وشدد: ”كهربا أخطأ في حق الزمالك واستطعنا أن نحصل على حقنا، ولا يهم ما يريده كهربا، لكن المهم ما يريده الزمالك وما سنفعله“.

وأوضح أمير: ”تمت تسوية قضية كريستيان غروس ويتبقى له 3 أقساط من مستحقاته، والتونسي فرجاني ساسي كان حريصًا على تهنئتنا بعد عودتنا، ومن الوارد أن يعود إلى الزمالك“.

وأردف: ”تم تلافي موقف محمود كهربا، مع لاعبين آخرين، كنا نعرف أنه قدم شكوى، وليس معنى أنه يتدرب ويشارك في المباريات أنه سيكمل فقد تم التعاقد مع أحمد سيد (زيزو) في يناير في ظل وجود كهربا وقد تم الاتفاق أيضًا مع أشرف بن شرقي، وكانت هناك بعض الأمور التي لم نتعامل معها بالطريقة نفسها“.

من جانبه، نشر ”كهربا“ رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، اعبترها البعض ردا على أمير، حيث كتب: ”يتحدث الكومبارسات عنك لأنهم إذا تحدثوا عن أنفسهم فلن يستمع لهم أحد“.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية ”كاس“ قد أصدرت حكمها ضد كهربا في أواخر مارس الماضي، بتغريم اللاعب مبلغ مليوني دولار لصالح نادي الزمالك بجانب 5% فوائد على هذا المبلغ اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ سداد العقوبة المالية.

وكان الأهلي قد أعار كهربا خلال الموسم الحالي لصفوف هاتاي سبور بسبب عدم دخوله ضمن الاختيارات التي يعتمد عليها المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.