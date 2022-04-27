ترتيب الدوري المصري: الأهلي يتعادل أمام طلائع الجيش ويترك الصدارة للزمالك

أشعل نادي طلائع الجيش صراع صدارة ترتيب الدوري المصري بعد أن فرض التعادل السلبي أمام الأهلي خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ16 من البطولة.

وسيطر التعادل السلبي على مواجهة الأهلي وطلائع الجيش، ليواصل الفريق الأحمر نزيف النقاط، ويهدي الصدارة للزمالك، الذي لعب مباراتين أكثر.

وبعد الخسارة من المصري البورسعيدي 1-صفر في المباراة السابقة أهدر الأهلي كل الفرص الممكنة، اليوم، كما أفلت من هزيمة متأخرة.

وتعرض عمرو السولية نجم وسط للإصابة، ليغادر المباراة في الدقيقة 14 ويدخل حمدي فتحي بدلًا منه.

وشهدت الدقيقة 23 أخطر فرص المباراة عندما تسلم بيرسي تاو الكرة بالخطأ من لاعب طلائع الجيش لينفرد بمرمى محمد بسام، ويراوغه ويسدد الكرة خارج الشباك.

ومع نهاية الشوط الثاني كاد الجيش أن يتقدم بعد انفراد فيكتوري مهاجم الطلائع بالمرمى الأهلاوي، ويراوغ محمد الشناوي ويسدد الكرة لترتطم بالقائم الأيمن وتخرج إلى خارج الملعب.

بيرسي تاو يتخطى حارس طلائع الجيش ويسدد ولكن بعيدة عن المرمى 🔴 شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا https://t.co/xBc8QeSIsA 📺 pic.twitter.com/zIszE73VJn — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 27, 2022

فيكتوري ينفرد بمحمد الشناوي ويسدد والكرة تصطدم بالقائم 🥅 شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا https://t.co/xBc8QeSIsA 📺 pic.twitter.com/fxTaBNjBSh — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 27, 2022

وبهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 32 لينفرد بالمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري.

بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 19 نقطة في المركز الـ11.

ومازال نادي الزمالك منفردًا بالمركز الأول على صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة.

بيراميدز يسقط أمام سيراميكا

واصل بيراميدز الترنح عقب الخروج من دور الثمانية بكأس الاتحاد الأفريقي، وخسر من سيراميكا بهدف محمد إبراهيم من ضربة رأس.

ويبقى بيراميدز، الذي أعاد اليوناني جونياس خلفًا لإيهاب جلال الذي انتقل لتدريب منتخب مصر، في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن الأهلي، بينما تقدم سيراميكا للمركز 12.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: