ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يتجاوز الجونة ويرافق الأهلي في المركز الثاني (فيديو)

حقق نادي الزمالك فوزا مهما على ضيفه الجونة بنتيجة 2/1، اليوم الإثنين، في إطار مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

وعلى استاد القاهرة سجل إمام عاشور الهدف الأول للزمالك بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد تمريرة قصيرة من أشرف بنشرقي.

"عاشور عاشور عاشور عاشور" 🗣️ إمام عاشور يُحرز الهدف الأول للزمالك في شباك الجونة بتسديدة قوية ⚽️ تابعوا البث المباشر على https://t.co/6TGiLpRENp📺 pic.twitter.com/4hWD5WABCh — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 7, 2022

وضاعف أحمد سيد زيزو النتيجة للزمالك في الدقيقة 18، بتسديدة رائعة من أعلى حارس الجونة مستغلا كرة طولية متقنة من إمام عاشور.

وقلص عمرو السعداوي النتيجة للجونة في الدقيقة 45+2 من ضربة جزاء في مرمى الحارس محمد جنش، لينتهي الشوط الأول على تفوق الزمالك 2/1.

ولم يسجل لاعبو الفريقين أي هدف في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة على تفوق الزمالك 2/1 وحصد النقاط الثلاث.

أحمد سيد زيزو يُضاعف النتيجة سريعًا ويسجل الهدف الثاني للزمالك في شباك الجونة بعد العودة لتقنية الـ "VAR" ⚽️ تابعوا البث المباشر على https://t.co/6TGiLpRENp📺 pic.twitter.com/Ye86wPUA2R — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 7, 2022

وحقق الزمالك الفوز الثامن مقابل التعادل مرة وحداة وخسر مرتين في 11 مباراة في الدوري المصري الموسم الحالي.

ورفع الفوز رصيد الزمالك إلى 25 نقطة من 11 مباراة، في المركز الثاني، ويتساوى الزمالك في الرصيد مع الأهلي الذي حصد 25 نقطة لكن من 9 مباريات، علما أن بيراميدز يتصدر جدول الترتيب وحصد 26 نقطة من 10 مباريات.

وغدا الثلاثاء يلعب الأهلي مع بيراميدز، وإنبي مع إيسترن كومباني، وسيراميكا كليوباترا مع سموحة.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع الوداد المغربي يوم الجمعة 11 مارس، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، ثم مع بيترو أتلتيكو الأنغولي، ومواطنه ساغرادا إسبيرانسا، قبل مواجهة بيراميدز في الدوري المصري.

أما الأهلي، فبعد مواجهة بيراميدز من المقرر أن يواجه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ثم المريخ والهلال السودانيين في دوري أبطال أفريقيا.

أسماء المجددين

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد كشف عن أسماء لاعبي الفريق الأول الذين سيتم تجديد تعاقدهم مع النادي.

وقال مرتضى منصور، في مقطع فيديو، إن اللاعبين الذين وافقوا على التجديد هم: طارق حامد، وأشرف بنشرقي، ورزاق سيسيه، ومحمد أبو جبل، وحازم إمام، وعمر السعيد.

يذكر أن أكثر من لاعب ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، على رأسهم الحارس محمد أبو جبل، والثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، والإيفواري رزاق سيسيه، والمصريان طارق حامد، ومحمد أشرف روقا، وعمر السعيد وحازم إمام.