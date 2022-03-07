رياضة

ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يتجاوز الجونة ويرافق الأهلي في المركز الثاني (فيديو)
تاريخ النشر: 07 مارس 2022 20:04 GMT
تاريخ التحديث: 07 مارس 2022 20:09 GMT

ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يتجاوز الجونة ويرافق الأهلي في المركز الثاني (فيديو)

حقق نادي الزمالك فوزا مهما على ضيفه الجونة بنتيجة 2/1، اليوم الإثنين، في إطار مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري. وعلى استاد القاهرة سجل إمام عاشور الهدف

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق نادي الزمالك فوزا مهما على ضيفه الجونة بنتيجة 2/1، اليوم الإثنين، في إطار مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

وعلى استاد القاهرة سجل إمام عاشور الهدف الأول للزمالك بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد تمريرة قصيرة من أشرف بنشرقي.

وضاعف أحمد سيد زيزو النتيجة للزمالك في الدقيقة 18، بتسديدة رائعة من أعلى حارس الجونة مستغلا كرة طولية متقنة من إمام عاشور.

وقلص عمرو السعداوي النتيجة للجونة في الدقيقة 45+2 من ضربة جزاء في مرمى الحارس محمد جنش، لينتهي الشوط الأول على تفوق الزمالك 2/1.

ولم يسجل لاعبو الفريقين أي هدف في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة على تفوق الزمالك 2/1 وحصد النقاط الثلاث.

وحقق الزمالك الفوز الثامن مقابل التعادل مرة وحداة وخسر مرتين في 11 مباراة في الدوري المصري الموسم الحالي.

ورفع الفوز رصيد الزمالك إلى 25 نقطة من 11 مباراة، في المركز الثاني، ويتساوى الزمالك في الرصيد مع الأهلي الذي حصد 25 نقطة لكن من 9 مباريات، علما أن بيراميدز يتصدر جدول الترتيب وحصد 26 نقطة من 10 مباريات.

وغدا الثلاثاء يلعب الأهلي مع بيراميدز، وإنبي مع إيسترن كومباني، وسيراميكا كليوباترا مع سموحة.

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ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع الوداد المغربي يوم الجمعة 11 مارس، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، ثم مع بيترو أتلتيكو الأنغولي، ومواطنه ساغرادا إسبيرانسا، قبل مواجهة بيراميدز في الدوري المصري.

أما الأهلي، فبعد مواجهة بيراميدز من المقرر أن يواجه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ثم المريخ والهلال السودانيين في دوري أبطال أفريقيا.

أسماء المجددين

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد كشف عن أسماء لاعبي الفريق الأول الذين سيتم تجديد تعاقدهم مع النادي.

وقال مرتضى منصور، في مقطع فيديو، إن اللاعبين الذين وافقوا على التجديد هم: طارق حامد، وأشرف بنشرقي، ورزاق سيسيه، ومحمد أبو جبل، وحازم إمام، وعمر السعيد.

يذكر أن أكثر من لاعب ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، على رأسهم الحارس محمد أبو جبل، والثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، والإيفواري رزاق سيسيه، والمصريان طارق حامد، ومحمد أشرف روقا، وعمر السعيد وحازم إمام.

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