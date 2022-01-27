شوبير يهاجم موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام سموحة

هاجم الإعلامي أحمد شوبير المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، بعد خسارة الفريق 0/3 أمام سموحة، في الجولة الرابعة من كأس الرابطة المصرية، والخروج من البطولة، اليوم الخميس.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”البطولة العربية خلصت 18 ديسمبر وقفشة فقط هو اللعيب الوحيد في صفوف الأهلي النهاردة اللي شارك فيها يبقى إيه المقصود بالإرهاق.. أما الكورونا فأعتقد أن كتير من اللاعبين في كل البطولات شاركوا بعد شفائهم منها.. رأيي الشخصي أن في حالة من عدم التركيز مع زياده غير عادية في فترات الإجازات“.

البطوله العربيه خلصت18 ديسمبر وقفشه فقط هو اللعيب الوحيد في صفوف الاهلي النهارده اللي شارك فيها يبقي ايه المقصود بالارهاق.. اما الكورونا فاعتقد ان كتير من اللاعبين في كل البطولات شاركوا بعد شفائهم منها رأيى الشخصي ان في حاله من عدم التركيز مع زياده غير عاديه في فترات الاجازات — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) January 27, 2022

وتلقى الأهلي خسارة كبيرة بنتيجة 0/3 أمام سموحة على استاد برج العرب، في ختام الجولة الرابعة من المجموعة الثانية في كأس رابطة الأندية.

تقدم سموحة بهدف من توقيع محمد عبدالعاطي في الدقيقة 27، وأضاف المغربي عبدالكبير الوادي الهدفين الثاني والثالث لسموحة في الدقيقتين 48 و51.

ويتصدر سموحة، الذي يدربه أحمد سامي، ترتيب المجموعة الثانية بكأس الرابطة المصرية برصيد 7 نقاط قبل جولة من النهاية، متقدما بنقطة عن الإسماعيلي الذي تراجع إلى المركز الثاني.

في المقابل، ودع الأهلي، الذي يدربه موسيماني، من الدور الأول بعدما جمدت الخسارة رصيد المارد الأحمر عند 3 نقاط في المركز الأخير، مع بقاء مباراة أخيرة ضد البنك الأهلي.

الريان القطري يقدم عرضًا مغريًا لبيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري https://t.co/jM1xf66mdG pic.twitter.com/YJO7uZtqXg — إرم سبورت (@EremSports) January 27, 2022

تصريحات موسيماني

قال بيتسو موسيماني بعد المباراة إن الأهلي يمر بظروف صعبة تتمثل في الغيابات، قبل أيام قليلة من كأس العالم للأندية مطلع الشهر المقبل.

وأضاف المدرب الجنوب أفريقي: ”نجهز اللاعبين حاليًا لخوض كأس العالم للأندية، كان من الضروري الدفع بهم لكسب حساسية المباريات“.

وتابع: ”هناك بعض اللاعبين الذين تعرضوا لفيروس كورونا، ما تسبب ذلك في فقدانهم وزنهم الطبيعي وأثّر عليهم“.

وشدد: ”لا نبحث عن أعذار أو مبررات، نمر بموقف صعب يتمثل في غيابات كثيرة نتيجة الإصابات، كان من الطبيعي الحفاظ على ما لدينا من لاعبين. مباراة اليوم لم تكن ودية، لكننا نعاني من الغيابات“.

أما أحمد سامي مدرب سموحة فقال: ”كأس رابطة الأندية فرصة لتجهيز اللاعبين قبل عودة الدوري الممتاز“.

وأضاف: ”سيطرنا من خلال اللعب على الهجمات المرتدة، وذلك لأن الأهلي كان يرغب في الفوز منذ البداية، وبالتالي ترك مساحات خلف الدفاع“.