الموعد والقنوات الناقلة وتشكيل مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

تشهد الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي مصر ونيجيريا مساء اليوم الثلاثاء.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون:

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

تقام المباراة على ملعب (روميدي أدجيا) في مدينة جاروا الكاميرونية في الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2 بصوت المعلق أحمد الطيب.

تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا

بدأت المواجهات بين المنتخبين في تصفيات أولمبياد روما 1960، وتفوق الفراعنة بنتيجة 6-2 ثم فازوا بنتيجة 3-0 ثم حقق الفراعنة فوزا عريضا في كأس الأمم الأفريقية 1963 بنتيجة 6-3.

وكان الفوز الأول لمنتخب نيجيريا بنتيجة 4-2 في نصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية 1973، ثم تقابل المنتخبان في تصفيات مونديال 1978 وفاز منتخب نيجيريا بنتيجة 4-0 ورد الفراعنة بالفوز بنتيجة 3-1.

وتجدد الموعد في كأس الأمم الأفريقية 1980 وفاز منتخب نيجيريا بنتيجة 1-0، ثم تفوق المنتخب النيجيري في نصف نهائي كأس الأمم 1984 بعد التعادل بنتيجة 2-2 وفاز النسور بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح.

وتعادل المنتخبان دون أهداف في أمم أفريقيا 1988، ثم تفوق منتخب نيجيريا بهدف دون رد في نسخة 1990 ثم تعادلا أيضا دون أهداف في نسخة 1994، وفاز منتخب مصر بنتيجة 1-0 في نصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية 1995.

وتجدد الموعد في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2010 وفاز الفراعنة بنتيجة 3-1 ثم تقابلا في تصفيات أمم أفريقيا 2017 وتعادلا بنتيجة 1-1 وفاز الفراعنة بنتيجة 1-0.

تشكيل منتخب مصر

يبحث منتخب مصر المواجهة باحثا عن بداية قوية تساعده على صدارة ترتيب المجموعة التي تضم غينيا بيساو والسودان.

وتمسك المنتخب المصري بالتواضع قبل خوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، فالبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة قال في المؤتمر الصحفي إن المنتخب المصري طموحاته بسيطة في البطولة وسيدخل كل مباراة باحثا عن تقديم أفضل نتائج ممكنة.

وقال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر أيضا في المؤتمر الصحفي، إن الفراعنة ليسوا المرشح الأول للتتويج، ولكن المنتخب المصري سيقاتل من أجل المنافسة على اللقب.

ويغيب عن منتخب مصر حارس مرماه البديل محمد أبوجبل بسبب إصابته بفيروس كورونا قبل تعافيه خلال الساعات الماضية بشكل رسمي، كما يبدو أن عمرو السولية لاعب خط الوسط ليس جاهزا تماما بعد شكواه من تمزق في عضلة السمانة، ولكنه شارك في المران الأخير.

ومن المرجح أن يعتمد منتخب مصر على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه رباعي خط الدفاع محمود حمدي الونش وأحمد حجازي وأكرم توفيق وأحمد أبو الفتوح.

ويقود خط الوسط محمد النني وبجواره حمدي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه أو أحمد سيد زيزو، بينما يقود خط الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

أوراق النسور

ضربت الأزمات منتخب نيجيريا قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية ولكن طموحات النسور بلا حدود في البطولة القارية.

وأقال منتخب نيجيريا مدربه الألماني جيرنوت روهر وتم تعيين أوجوستين إيجوافين مدربا مؤقتا لحين نهاية البطولة، وسيتولى البرتغالي جوزيه بيسيرو المهمة بعد ذلك، كما تخلف عن المشاركة في الكان الثنائي فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي وإيمانويل دينيس نجم واتفورد الإنجليزي لرفض الناديين مشاركة الثنائي في الكان.

وينطبق نفس الأمر بالنسبة للمهاجم أوديون إيجالو نجم الشباب السعودي لرفض ناديه ولكن هناك محاولات لحل الأزمة.

وقال إيجوافين في المؤتمر الصحفي إن منتخب نيجيريا جاهز تماما لخوض مواجهة مصر، مؤكدا أن النسور لديهم الطموح الكامل في هذه البطولة ويبحث عن تحقيق الفوز.

ويعتمد منتخب نيجيريا على تشكيلة تضم حارس المرمى مادوكا أوكوي وأمامه ويليام إيكونج وشيدويزي أوازيم وأولا آينا وزيدو سانوسي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط ويلفريد نديدي وجو أريبو وكيليتشي إيهيانيتشو مع ثلاثي الهجوم أليكس إيوبي وصامويل شيكويزي وأحمد موسى.

وقال محمد عمارة نجم منتخب مصر الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن مباراة نيجيريا ستكون صعبة للغاية بالنسبة للفراعنة، خاصة أن ضربة البداية مهمة للمنتخبين وكلاهما سيسعى للفوز.

وأوضح أن منتخب مصر بحاجة للهدوء والتركيز، مؤكدا أن استغلال خطورة صلاح ومرموش مهم للغاية بجانب إرسال الكرات العرضية لاستغلال قدرات مصطفى محمد.