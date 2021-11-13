الأهلي المصري يوضح لـ"إرم نيوز" حقيقة مواجهة العين الإماراتي وديا في يناير

كشف النادي الأهلي المصري حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن مواجهة العين الإماراتي وديا على هامش معسكر الفريق في الإمارات.

وقال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، لـ“إرم نيوز“، إنه لا صحة للاتفاق بشأن هذا الأمر تماماً.

وأشار إلى أن الأهلي لم يتفق بعد على خوض أي مواجهة خلال معسكره الذي سيقام في الإمارات، موضحاً أن مسألة مواجهة العين في ملعب هزاع بن زايد لم يتم طرحها.

وأكد أن العين فريق كبير وسيكون من الرائع مواجهته، لكن هناك أمورا لها علاقة بالارتباطات الخاصة بالفريق الإماراتي.

وأوضح أن الأهلي سيخوض معسكره في الإمارات، وتم الاستقرار على بعض الترتيبات الخاصة بملاعب التدريب أو فندق الإقامة.

وأشار إلى أنه سيتم إبلاغ الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، المدير الفني، بكافة التفاصيل الخاصة بهذا المعسكر، وسيتم الإعلان بعدها عن جميع التفاصيل.

وعن أزمة النيجيري جونيور أجايي مهاجم الأهلي، قال توفيق إن القلعة الحمراء لديها التزام تام بكافة الحقوق المالية للاعب الذي تم وضعه في قائمة الانتظار.

وكان الأهلي قد وضع أجايي في قائمة الانتظار لإفساح المجال أمام قيد أحد اللاعبين الأجانب الجدد، التي تم قيدها، وعلى رأسهم الموزمبيقي لويس ميكيسوني والجنوب أفريقي بيرسي تاو.

عبدالله علي: في السادس من ديسمبر المقبل سيخوض العين مباراة ودية أمام فريق نادي اتحاد جدة السعودي#نادي_العين pic.twitter.com/TLY3JnR4J9 — نادي العين (@alainfcae) November 13, 2021

العين يواجه الاتحاد السعودي

وكان نادي العين الإماراتي أعلن مواجهة الاتحاد السعودي وديا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وأكد عبدالله علي، المشرف على فريق العين، في تصريحات عبر الموقع الرسمي الخاص بالنادي، أن تحضيرات “الزعيم” خلال فترة التوقف الحالية تمضي وفقاً لخطط الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة الأوكراني سيرجي ريبروف.

وأوضح علي أن الإعداد يتضمن مباراتين وديتين، الأولى كانت أمام فريق مدينة الأمل وجرت مساء يوم الأربعاء الماضي، وحقق من خلالها المدرب المكاسب المرجوة بعد أن اختبر 16 لاعباً من الفريق الأول والرديف، في ظل عدم وجود “الدوليين” الذين التحقوا بالمنتخبات الوطنية.

وأشار علي إلى أن المواجهة الثانية من المقرر أن يخوضها العين أمام فريق نادي بينونة المنتمي لدوري الدرجة الثانية مساء يوم غدٍ الأحد.

وكشف علي أنه خلال فترة التوقف المقبلة، وتحديداً في السادس من ديسمبر المقبل، سيخوض العين مباراة ودية أمام فريق اتحاد جدة السعودي، وأنه تم اعتماد كافة المتطلبات والاحتياجات التي تضمنها تقريرا المدرب وطبيب الفريق للجنة الفنية للمحترفين بالنادي.