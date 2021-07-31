جدول ميداليات أولمبياد طوكيو: ذهبية قطرية.. والصين تواصل الصدارة‎

شهد، يوم السبت، العديد من الأحداث البارزة في أولمبياد طوكيو 2020، كان أهمها هو حصد ميدالية ذهبية عربية أهداها الرباع القطري فارس إبراهيم حسونة، لبلاده للمرة الأولى في تاريخها، بفوزه في منافسات رفع الأثقال للرجال لوزن 96 كغم.

وسجل فارس حسونة 177 كغم في منافسات الخطف، و225 كغم في منافسات النتر، بوزن إجمالي 402 كغم وهو رقم قياسي أولمبي.

وفارس حسونة، لاعب رفع أثقال قطري من أصول مصرية، والده هو إبراهيم حسونة من أحد أهم رباعي رفع الأثقال المصريين.

الرباع القطري فارس حسونة ينال الميدالية الذهبية في رفع الأثقال https://t.co/g5IbLU2lWW pic.twitter.com/G6GXg8rj83 — إرم سبورت (@EremSports) July 31, 2021

بينما ما زالت الصين في المركز الأول في أولمبياد طوكيو بجمعها 46 ميدالية (21 ذهبية، و13 فضية، و12 برونزية)، متفوقة على اليابان صاحبة المركز الثاني (17 ذهبية، 5 فضية، 8 برونزية)، فيما تتواجد بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث، واللجنة الأولمبية الروسية في المركز الرابع.

بينما تغلبت السويسرية بليندا بنتشيتش المصنفة 12 عالميا على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بنتيجة 7-5 و2-6 و6-3 لتحرز ذهبية فردي التنس للسيدات.

وأصبحت بنتشيتش أول سيدة سويسرية تحرز ميدالية ذهبية في التنس.

كما فازت حاملة اللقب الجاميكية إيلين طومسون-هيرا بسباق 100 متر للسيدات.

وحصلت شيلي-آن فريزر-برايس على الميدالية الفضية ونالت شريكا جاكسون الميدالية البرونزية لتكتسح جاميكا جميع الميداليات الثلاث للسباق.

كما فاز السويدي دانييل ستول بذهبية رمي القرص للرجال ضمن منافسات ألعاب القوى، بينما حصل مواطنه سايمون بيترسون على الميدالية الفضية.

وأضاف ستول البالغ عمره 28 عاما ذهبية الأولمبياد إلى لقب العالم.

منتخب مصر يخسر أمام البرازيل ويودع أولمبياد طوكيو 2020 (فيديو) https://t.co/ub0bLo3zzg pic.twitter.com/zc1fmnKcNE — إرم سبورت (@EremSports) July 31, 2021

منافسات كرة القدم

بينما على صعيد كرة القدم (رجال)، فشهدت البطولة خسارة منتخب مصر 1-صفر أمام البرازيل لتودع المنافسات من دور الثمانية اليوم السبت، بينما أظهر لاعبو اليابان صاحبة الضيافة أعصابا من حديد ليقودوا بلادهم للفوز 4-2 على نيوزيلندا بركلات الترجيح وبلوغ الدور قبل النهائي.

وأفلتت إسبانيا من مأزق وفازت 5-2 على ساحل العاج بعد وقت إضافي لتحجز مكانها في قبل النهائي.

والمنتخب الياباني هو الوحيد الذي حقق سجلا مثاليا في دور المجموعات ويبتعد الآن بانتصار واحد عن ضمان أول ميدالية في كرة القدم للرجال منذ حصوله على البرونزية في أولمبياد 1968.

وتلتقي اليابان في قبل النهائي مع إسبانيا، بينما تلعب البرازيل مع المكسيك صاحبة ذهبية 2012.

التنس

كما غادر المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش الحاصل على 20 لقبا في بطولات التنس الأربع الكبرى الألعاب الأولمبية دون ميدالية للمرة الثالثة على التوالي بعد انسحابه من مباراة الميدالية البرونزية في الزوجي المختلط بسبب إصابة في الكتف.

وبانسحابه من الزوجي المختلط، حصل الزوجي الأسترالي المكون من آشلي بارتي وجون بيرز على الميدالية البرونزية.