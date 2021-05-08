شوبير: الأهلي يطلب نقل مباراته ضد الزمالك إلى ملعبه

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تقدم الأهلي بطلب إلى اتحاد الكرة المصري لإقامة مواجهة الزمالك المقبلة في قمة الدوري المصري على ملعبه ”الأهلي وي السلام“.

وقال شوبير عبر حسابه على ”فيسبوك“، يوم السبت: ”‏الأهلي يطلب إقامة لقاء الزمالك على ملعبه، واتحاد الكرة لم يرد على طلبه حتى الآن“.

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ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في قمة الدور الثاني على ملعب القاهرة الدولي، يوم الاثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ 20 من الدوري المصري.

وكان الأهلي قد تغلب على الزمالك في مباراة الدور الأول بهدفين لهدف، والتي جرت على ملعب ستاد القاهرة يوم 18 أبريل الماضي.

واستحوذ النادي الأهلي، العام الماضي، على استاد السلام، وهو ملعب فريق الإنتاج الحربي الذي ينشط في الدوري المصري، وذلك على سبيل حق الانتفاع لمدة 25 عاما.

وأطلق على الملعب اسم ”الأهلي we السلام“، حيث إن ”we“ هي الشركة الراعية للأهلي ولمسابقة الدوري المصري بالكامل.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 44 نقطة جمعها من 20 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 40 نقطة من 18 مباراة، وتتبقى له جولتان مؤجلتان.