رياضة

هل تفاوض الأهلي المصري مع بيتر شالوليل مهاجم صن داونز؟
تاريخ النشر: 08 أبريل 2021 13:03 GMT
تاريخ التحديث: 08 أبريل 2021 14:20 GMT

هل تفاوض الأهلي المصري مع بيتر شالوليل مهاجم صن داونز؟

الأهلي يبحث عن رأس حربة يلبي طموحات جهازه الفني وجماهيره.

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المصدر: كريم محمد ـ إرم نيوز

رد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، على الأنباء التي ترددت حول التعاقد مع بيتر شالوليل مهاجم منتخب ناميبيا وفريق صن داونز الجنوب أفريقي، في الموسم المقبل.

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وقال أمير توفيق لإرم نيوز، إن هذه الأنباء غير حقيقية بالمرة، ولا صحة للتفاوض أو إرسال عرض رسمي أو الدخول في مفاوضات شفوية لضم اللاعب.
وأضاف: ”مسألة التعاقد مع صفقات جديدة سابقة لأوانها، خاصة أن الفريق ما زال في منتصف الموسم تقريبا“.

وكان الأهلي قد طلب في مطلع الموسم الحالي التعاقد مع اللاعب الأوروغواياني جاستون سيرينو مهاجم صن داونز، ولكن الصفقة لم تكتمل؛ بسبب الخلاف المالي بين الناديين.

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وأشارت تقارير صحفية، إلى أن الأهلي يتفاوض لضم اللاعب الناميبي بيتر شالوليل؛ لتدعيم الهجوم على حساب الكونغولي والتر بواليا.
وشالوليل خاض هذا الموسم 25 مباراة مع صن داونز، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 6.

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