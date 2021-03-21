مجموعة الأهلي.. المريخ يكشف خدعة سيمبا في فحوصات كورونا (صورة)

كشف نادي المريخ السوداني، الخدعة التي تعرض لها من جانب فريق سيمبا التنزاني، والتي اتهمه فيها بتزوير فحوصات كورونا للاعبي الفريق ليتسبب بغياب 8 لاعبين عن الفريق، قبل مباراة الفريقين، والتي أقيمت، يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان 8 لاعبين من صفوف المريخ، قد استُبعدوا من خوض لقاء سيمبا، بدعوى إصابتهم بفيروس كورونا.

ونشر نادي المريخ بيانًا بعنوان:“سيمبا يخدع المراقب وكاف بقائمة لم يشر فيها لإيجابية فحوصات نجوم المريخ“، وأشار فيها إلى تزوير الفريق التنزاني لفحوصات كورونا.

وقال المريخ في بيانه:“قبل انطلاق اللقاء بين المريخ وسيمبا تسلّم النادي ”33“ نتيجة فحص سلبية بينما لم يسلم النادي أي نتائج تثبت إيجابية فحوصات اللاعبين الثمانية“.

وأضاف:“خلال اللقاء تم تقديم كشف للمراقب أيضًا لم يشر خلاله لإيجابية فحوصات اللاعبين الثمانية كما هو متعارف عليه عالميًا، حيث يكتب ”NEGATIVE“ للحالة السلبية، و“Positive“ للحالة الإيجابية، وقد حوى الكشف للمراقب ذلك، وهذا ما خلا منه الكشف الذي تم تقديمه لمراقب اللقاء البورندي، حيث لم يحتوِ الكشف على أختام من وزارة الصحة التنزانية، بل تمت الإشارة بكلمة ”NOT FIT“، مما يدعم شكوك النادي حول تلاعب النادي التنزاني في نتائج فحوصات اللاعبين التي ثبتت سلبيتها بعد إعادة الفحص لهم خلال أقل من ”24“ ساعة عقب نهاية المباراة“.

واختتم:“مراقب اللقاء كان قد ذهب للجهاز الفني للمريخ متسائلًا حول مشاركة نجم الفريق سيف تيري، وهو مصاب بالكورونا إلا أنه تم التوضيح له أن اللاعب المعني هو لاعب يحمل نفس الاسم، مما يشير أيضًا إلى أن اللاعب كان يراد إسقاطه في نتيجة الفحص إلا أن تشابه الأسماء قد جعله ينجو من عملية التلاعب التي تمت في نتائج زملائه الآخرين“.

وكان النادي السوداني، قد أعلن في الـ16 من الشهر الجاري، أن”سيمبا التنزاني، تلاعب بنتائج فحص كورونا، حيث تسلمت بعثة المريخ 33 نتيجة فحص من مجموع 41، وتم إسقاط 8 لاعبين في نتيجة فحص كورونا التي خضعت لها بعثة المريخ في تنزانيا.

يذكر أن سيمبا، قد تغلب على ضيفه المريخ، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب ”بنجامين ماكابا“، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدوري الأبطال.

ومن المقرر أن يلاقي المريخ نظيره الأهلي المصري، يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ويتذيل المريخ السوداني قاع ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة فقط، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط متأخرًا بفارق 3 نقاط عن فريق سيميا التنزاني صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فريق فيتا كلوب الكونغولي المركز الثالث برصيد 4 نقاط.