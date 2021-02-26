الزمالك يكشف تفاصيل جديدة في عقد مصطفى محمد مع غلطة سراي

أعلن طارق حشيش المدير المالي لنادي الزمالك المصري تفاصيل جديدة في عقد انتقال مصطفى محمد مهاجم الفريق السابق إلى غلطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكشف حشيش في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع ”فيس بوك“ أن غلطة سراي له الحق الحصري لتسجيل اللاعب بصفة دائمة خلال مدة لا تتجاوز ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ لتفعيل الانتقال الدائم مقابل سداد مبلغ ٤ ملايين دولار في أول يوليو ٢٠٢٢ .

وأوضح:“منعًا لحالة الجدل المثارة حول عقد اللاعب المحترف مصطفى محمد، فإن نادي غلطة سراي له حق حصري بموجبه يضمن نادي الزمالك لغلطة سراي الحق الحصري لتسجيل اللاعب بصفة دائمة خلال مدة لا تجاوز ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ لتفعيل الانتقال الدائم مقابل سداد مبلغ ٤ ملايين دولار في أول يوليو ٢٠٢٢، يسري الانتقال الدائم في أول فترة تسجيل متاحة بحسب قواعد الفيفا“.

وأضاف:“لا تسري هذه الاتفاقية الا بإبرام عقد ملزم بين غلطة سراي واللاعب، وحقوق إعادة البيع ١٥٪ من صافي الإيراد لصالح نادي الزمالك“.

واختتم:“في حالة عدم توقيع اللاعب على عقد الانتقال النهائي وامتناعه عن التوقيع في أول فترة انتقال يصبح الانتقال النهائي لاغيًا، ويعود اللاعب لناديه الأصلي بعد انتهاء فترة الإعارة، أريد إضافة نقطة مستقبلة في حالة انتقاله نهائيًا ثم إعادة بيعة برقم وليكن ٣٠ مليونًا، سيكون نصيب نادي الزمالك الإجمالي وصل 10 ملايين دولار، وهذا على حد علمي أغلى سعر تم فيه بيع لاعب مصري في مصر“.

وانتقل مصطفى محمد إلى نادي غلطة سراي معارًا من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وسجل 4 أهداف في 4 مباريات خاضها مع الفريق.