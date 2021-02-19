كمال أجسام.. كيف أثر تغيير المدربين في مسيرة بيج رامي الناجحة؟

اعترف المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ“بيج رامي“ بطل مستر أولمبيا 2020 بأن الاختلاف بين المدربين الذين أشرفوا على تدريبه سواء في مصر، أو الشرق الأوسط، أو الولايات المتحدة، كان له تأثير كبير على نجاحه خلال مسيرته مع كمال الأجسام.

وكشف بيج رامي خلال مقابلة حصرية مع موقع ”Generation Iron“ المتخصص في كمال الأجسام أنه يفضل التنقل بين المدربين نظرًا لرغبته بتعلم تقنيات جديدة ومختلفة في اللعبة.

وليس سرًا أن بيج رامي عمل مع العديد من المدربين طوال مسيرته المهنية، حيث قضى بعض الوقت في ”Oxygen Gym“، لكن على مر السنين تدرب أيضًا داخل وخارج الكويت مع أمثال جورج فرح، ودينيس جيمس.

وفي نهاية المطاف، في العام 2020، استقر مع دينيس جيمس، وتشاد نيكولز، وحقق معهما أول فوز له بلقب مستر أولمبيا العام الماضي، وهي أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

وخلال مقابلة مع ”السبيعي“، أوضح كيف كان العمل مع مدربين مختلفين أمرًا حيويًا لنجاحه، مضيفًا خلال المقابلة التي نشرها الموقع عبر موقعه وقناته على يوتيوب“:“أردت التعلم دائمًا من مدربين مختلفين، خاصة المدربين أصحاب الأسماء الكبيرة، فهذا يفتح الذهن والعقل لتعلم تكتيكات وأفكار تدريبية مختلفة“.

ولا شك أن بيج رامي استفاد كثيرًا مما تعلمه على مدار مسيرته الطويلة، وفي كثير من الأحيان، شعر أنه من الأفضل له العودة إلى ”Oxygen Gym“، لكنه بالتأكيد أخذ أيضًا تفاصيل صغيرة عما تعلمه وطبقه خلال خطوة تالية.

وأضاف رامي:“إذا كنت تريد تعلم الكثير من الأشياء في حياتك ينبغي عليك المحاولة والتجربة نظرًا لأن التطور مستمر، والتحدي قائم ودائم“.

ولا شك أن هذا التعطش للنمو والمعرفة هو درس مهم لأي لاعب كمال أجسام يجب تعلمه. فالتغيير المستمر، والتحدي الدائم لمعرفتك الخاصة بالتدريب، والنظام الغذائي، هي مفتاح النجاح في كمال الأجسام، ويمكن أن يكون أحد الفوارق الصغيرة في النهاية هو مفتاح التفوق على منافس آخر في المراكز الستة الأولى على المسرح.

وتدرب رامي البالغ من العمر 36 عامًا مع عدد قليل من المدربين، وفي النهاية استقر مع تشاد نيكولز، ودينيس جيمس، ونظرًا لحصده لقب مستمر أولمبيا العام الماضي يبدو أنه سيستمر معهما.

ووقّع ”السبيعي“ بروتوكول رعاية، يوم الخميس، مع وزارة الطيران المدني المصرية يضمن العديد من المزايا الدعائية والتسويقية بين الطرفين، ولتكون شركة مصر للطيران الناقل الرسمي للبطل العالمي في جميع مشاركاته الرياضية.