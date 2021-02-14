رياضة

الأهلي المصري يكشف حقيقة تلقيه عرضا...
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الأهلي المصري يكشف حقيقة تلقيه عرضا من بروسيا دورتموند لضم محمد هاني (فيديو)

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، حقيقة تلقيه عرضا من نادي بروسيا دورتموند الألماني، للتعاقد مع محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق، الصيف

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، حقيقة تلقيه عرضا من نادي بروسيا دورتموند الألماني، للتعاقد مع محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق، الصيف المقبل، خاصة بعد تألقه برفقة الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت في قطر.

وقال توفيق في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”لم يحدث من الأساس وجود أي اتصالات أو مفاوضات أو عروض لمحمد هاني. لم يحصل أي لاعب في الأهلي على عروض للرحيل بعد نهاية كأس العالم للأندية. والأندية الأوروبية عموما تقيم مستوى اللاعبين لفترة طويلة وليس في بطولة مجمعة فقط“.

وشدد: ”من غير المنطق أن يقدم أحد عرضا في الوقت الحالي، وهو يعلم أن سوق الانتقالات المقبل سيكون بعد 7 أو 6 أشهر“.

وأضاف: ”الأهلي يعلم جيدا احتياجاته في الانتقالات المقبلة وما بعدها. وحديث المدير الفني بيتسو موسيماني عن الحاجة لضم مهاجم جديد لا يعني بالضرورة ضم لاعب جديد في مركز الهجوم، فهناك رؤية للمدرب وستتم مناقشتها“.

وتابع: ”الأهلي يملك وفرة في خط الدفاع بعد تألق بدر بانون بجانب باقي العناصر، ولدينا أيضا محمد عبد المنعم المدافع المعار إلى سموحة الذي نتابعه بقوة وقد يعود في الموسم المقبل أو بعد المقبل“.

وأشار: ”محمد مجدي أفشة ومحمود متولي كان لديهما عروض من أندية مصرية ولكنهما رفضا وفضلا الانضمام للأهلي“.

واختتم: ”كانت هناك مفاوضات من الزمالك لضم أفشة، وتحدثوا مع بيراميدز واللاعب، ولكن أفشة كان يريد الأهلي، ورغبة اللاعب هي الفاصلة“.

وحقق الأهلي المركز الثالث في كأس العالم للأندية بعد الفوز على بالميراس بركلات الترجيح.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

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الأهلي المصري يكشف حقيقة تلقيه عرضا...
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الأهلي المصري يكشف حقيقة وجود صفقة تبادلية مع العين (فيديو)‎

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

نفى أمير توفيق، رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، وجود أي مفاوضات بين ناديه مع العين لضم لابا كودجو مقابل انتقال حسين الشحات للفريق الإماراتي، والذي لعب له قبل انضمامه للفريق الأحمر.

وقال توفيق، في تصريحات تلفزيونية، يوم السبت: ”هي مفاوضات إعلامية فقط واجتهادات صحفية وكلام غير صحيح، حسين الشحات لم يطلبه أحد من العين ولم نطلب نحن بدورنا لابا كودجو، وحال نريد أي لاعب سنتحدث مع إدارات الأندية بشكل مباشر دون أن نخرج أي معلومات للإعلام“.

وأضاف: ”الإعلام دائما هكذا حد بيقول خبر فكله يسير خلفه، ويمكن خرجت هذه الاجتهادات لأن لابا كودجو لعب ضد منتخب مصر مؤخرا، ويمكن لأنه كان قريبا بالفعل من الأهلي من موسمين، ولما الأهلي يتحدث مع صفقات من أندية صعب جدا من الإعلام يكون عنده علم بها، وحال حدوثها سنعلنها رسميا من قنواتنا الرسمية“.

وعن سر تواجده في الإمارات، أوضح: ”سبب تواجدي في دبي، هو تفويضي من قبل الأهلي للسفر بشأن ملابس الفريق في كأس العالم للأندية، وبعض الأنشطة التسويقية الأخرى، وهذا كان معلنا عنه رسميًا، وليس له علاقة بالتفاوض مع اللاعبين، أمام موضع لابا كودو عار تماما من الصحة“.

واختتم: ”لابا كودجو خارج خيارات الأهلي خلال فترة الانتقالات“.

يذكر أن الأهلي يسعى لتدعيم صفوف خلال الفترة المقبلة استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل.

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