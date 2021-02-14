الأهلي المصري يكشف حقيقة تلقيه عرضا من بروسيا دورتموند لضم محمد هاني (فيديو)

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، حقيقة تلقيه عرضا من نادي بروسيا دورتموند الألماني، للتعاقد مع محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق، الصيف المقبل، خاصة بعد تألقه برفقة الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت في قطر.

وقال توفيق في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”لم يحدث من الأساس وجود أي اتصالات أو مفاوضات أو عروض لمحمد هاني. لم يحصل أي لاعب في الأهلي على عروض للرحيل بعد نهاية كأس العالم للأندية. والأندية الأوروبية عموما تقيم مستوى اللاعبين لفترة طويلة وليس في بطولة مجمعة فقط“.

وشدد: ”من غير المنطق أن يقدم أحد عرضا في الوقت الحالي، وهو يعلم أن سوق الانتقالات المقبل سيكون بعد 7 أو 6 أشهر“.

وأضاف: ”الأهلي يعلم جيدا احتياجاته في الانتقالات المقبلة وما بعدها. وحديث المدير الفني بيتسو موسيماني عن الحاجة لضم مهاجم جديد لا يعني بالضرورة ضم لاعب جديد في مركز الهجوم، فهناك رؤية للمدرب وستتم مناقشتها“.

وتابع: ”الأهلي يملك وفرة في خط الدفاع بعد تألق بدر بانون بجانب باقي العناصر، ولدينا أيضا محمد عبد المنعم المدافع المعار إلى سموحة الذي نتابعه بقوة وقد يعود في الموسم المقبل أو بعد المقبل“.

وأشار: ”محمد مجدي أفشة ومحمود متولي كان لديهما عروض من أندية مصرية ولكنهما رفضا وفضلا الانضمام للأهلي“.

واختتم: ”كانت هناك مفاوضات من الزمالك لضم أفشة، وتحدثوا مع بيراميدز واللاعب، ولكن أفشة كان يريد الأهلي، ورغبة اللاعب هي الفاصلة“.

وحقق الأهلي المركز الثالث في كأس العالم للأندية بعد الفوز على بالميراس بركلات الترجيح.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.