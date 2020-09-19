19 سبتمبر

كارتيرون يهاجم إدارة الزمالك ويكشف أسباب رحيله المفاجئ إلى التعاون السعودي (فيديو)

كارتيرون يهاجم إدارة الزمالك ويكشف...

كارتيرون استهل مشواره مع التعاون أمس الجمعة، بالهزيمة 0/1 أمام برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا.

المصدر: محمد فاروق - إرم نيوز

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هاجم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي للتعاون السعودي، مجلس إدارة القلعة البيضاء، بطريقة غير مباشرة، موضحا الأسباب الحقيقية التي دفعته للرحيل المفاجئ بسداد الشرط الجزائي وفسخ عقده.

واستهل كارتيرون مشواره مع التعاون أمس الجمعة، بالهزيمة 0/1 أمام برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: ”البعض يهاجم المدرب عندما يرحل عن أي فريق بشكل مفاجئ، ولكن عندما يقوم رئيس النادي بإقالة 25 مدربا خلال عامين، حينها لا يكون هناك أي مشكلة؟!!“.

وأضاف: ”لا يمكنني أن أقبل المعاملة بطريقة غير لائقة، أبحث عن العمل في ظروف طبيعية وجيدة، ولهذا السبب وافقت على قبول التحدي مع التعاون السعودي“.

وأكمل: ”أعلم جيدا أن الأمور لا تسير بشكل جيد خلال الفترة الماضية مع التعاون، ولهذا السبب أعتبر الأمر تحديا كبيرا بالنسبة لي، ولدي دوافع كبيرة للنجاح“.

يذكر أن رحيل كارتيرون عن الزمالك سبب أزمة كبيرة لمجلس إدارة القلعة البيضاء، بشأن اختيار مدرب جديد رغم ضيق الوقت وانتظار الفريق مواجهتين صعبتين أمام الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد أقل من شهر.

ويفاضل الزمالك بين المدرب السويسري كريستيان غروس، والبرتغالي جيسوالدو فيريرا، لقيادة الفريق الأبيض خلفا لكارتيرون، علما بأن الثنائي سبق لهما تدريب أبناء ميت عقبة، وتوجا بالبطولات.

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