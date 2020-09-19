كارتيرون يهاجم إدارة الزمالك ويكشف أسباب رحيله المفاجئ إلى التعاون السعودي (فيديو)

هاجم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي للتعاون السعودي، مجلس إدارة القلعة البيضاء، بطريقة غير مباشرة، موضحا الأسباب الحقيقية التي دفعته للرحيل المفاجئ بسداد الشرط الجزائي وفسخ عقده.

واستهل كارتيرون مشواره مع التعاون أمس الجمعة، بالهزيمة 0/1 أمام برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: ”البعض يهاجم المدرب عندما يرحل عن أي فريق بشكل مفاجئ، ولكن عندما يقوم رئيس النادي بإقالة 25 مدربا خلال عامين، حينها لا يكون هناك أي مشكلة؟!!“.

وأضاف: ”لا يمكنني أن أقبل المعاملة بطريقة غير لائقة، أبحث عن العمل في ظروف طبيعية وجيدة، ولهذا السبب وافقت على قبول التحدي مع التعاون السعودي“.

وأكمل: ”أعلم جيدا أن الأمور لا تسير بشكل جيد خلال الفترة الماضية مع التعاون، ولهذا السبب أعتبر الأمر تحديا كبيرا بالنسبة لي، ولدي دوافع كبيرة للنجاح“.

كارتيرون مدرب #التعاون السعودي: بعض المدربين يتقبلون التعامل معهم بشكل غير لائق لكنني لا أريد ذلك.. أريد العمل في ظروف جيدة ولذلك قبلت التحدي بالعمل مع الفريق رغم صعوبته .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/v7IML1NVtu — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 18, 2020

يذكر أن رحيل كارتيرون عن الزمالك سبب أزمة كبيرة لمجلس إدارة القلعة البيضاء، بشأن اختيار مدرب جديد رغم ضيق الوقت وانتظار الفريق مواجهتين صعبتين أمام الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد أقل من شهر.

ويفاضل الزمالك بين المدرب السويسري كريستيان غروس، والبرتغالي جيسوالدو فيريرا، لقيادة الفريق الأبيض خلفا لكارتيرون، علما بأن الثنائي سبق لهما تدريب أبناء ميت عقبة، وتوجا بالبطولات.