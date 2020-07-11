وزير الرياضة المصري: مستعدون لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا بشرط

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أن بلاده مستعدة لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا، في حال تأهل الأهلي والزمالك للمباراة النهائية.

وقال أشرف صبحي عبر تصريحات تلفزيونية: ”في حالة إذا ما طلب منا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استضافة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا إذا ما تأهل قطبا الكرة المصرية للمباراة النهائية، فنحن على استعداد كامل لتلك الخطوة“.

وأضاف صبحي: ”دولة كبيرة في حجم ومكانة مصر دائما ما تكون جاهزة لاستضافة البطولات والنهائيات الأفريقية الكبرى“.

وتابع وزير الرياضة: ”مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة وضخمة أصبحت واضحة للجميع، ما يؤهلها لاستضافة أي حدث رياضي في ظل وجود منشآت رياضية ضخمة وهو ما أكده نجاح مصر في تنظيم كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في غضون أشهر معدودة“.

ومن المنتظر أن يلتقي النادي الأهلي المصري مع الوداد المغربي في نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يواجه الزمالك الرجاء المغربي، في الدور ذاته.

وكان كاف قد قرر إقامة دور نصف النهائي من مباراة واحدة بنظام خروج المغلوب بدلا من مباراتي الذهاب والعودة بسبب جائحة فيرس كورونا، في الوقت الذي لم يعلن فيه الاتحاد الأفريقي عن الدولة المستضيفة للبطولة حتى الآن.