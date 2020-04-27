موجز أخبار الأهلي والزمالك: الشناوي مرفوض في القلعة الحمراء.. وكارتيرون يحسم مصير صفقة نجم الطلائع

مازال الحديث دائرا عن تدعيمات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في الموسم الجديد خاصة أن الأنباء بدأت تتوارد حول بعض الصفقات المنتظر ضمها للقطبين.

وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز وأهم أخبار الكرة المصرية اليوم الإثنين 27 أبريل 2020:

الشناوي مرفوض في الأهلي

أغلق النادي الأهلي ملف التعاقد مع أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز ومنتخب مصر في الموسم المقبل بعدما جدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق رفضه لفكرة التعاقد مع حارس مرمى جديد.

وعرض مسؤولو الأهلي على فايلر عدة حراس مرمى على رأسهم أحمد الشناوي حارس بيراميدز ليكون منافسا لمحمد الشناوي بعد رحيل شريف إكرامي الذي ينتهى عقده بنهاية الموسم الحالي وأعلن رفضه تجديد عقده.

وطلب فايلر الاكتفاء بالثنائي علي لطفي ومحمد الشناوي بجانب الحارس الصاعد مصطفى شوبير في الموسم المقبل ورفض فكرة التعاقد مع حراس جدد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قرر صلاح محسن مهاجم الأهلي المعار إلى نادي سموحة التقدم بدعوى قضائية للطعن ضد قرار الحكم الصادر لصالح عبدالحميد العجوز صاحب أحد الأكاديميات لكرة القدم واتهم الأخير بتقديم مستندات غير سليمة.

في سياق متصل، عقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا الإثنين بنظام الفيديو كونفرانس استقر خلاله على بدء مشروع المجلة الإلكترونية بجانب مناقشة بعض الأفكار التسويقية في المرحلة القادمة واعتماد صرف رواتب الموظفين والعمال واللاعبين.

كارتيرون يحسم مصير نجم الطلائع

يحسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك مصير نجم طلائع الجيش كريم طارق الذي لفت الأنظار في الموسم الماضي وتم ترشيحه لارتداء القميص الأبيض في الموسم الجديد.

وعرض مسؤولو الزمالك بعض مقاطع الفيديو الخاصة باللاعب على كارتيرون لتقييم مستوى كريم طارق ومسألة التعاقد معه لتدعيم مركز الجناح الهجومي.

بيراميدز يتحرك لحسم صفقة مدافع إنبي

تحرك مسؤولو نادي بيراميدز لحسم صفقة مدافع المنتخب الأولمبي ونادي إنبي أسامة جلال في الموسم المقبل بناء على ترشيح هاني سعيد المدير الرياضي للنادي.

وبدأ مسؤولو بيراميدز التفاوض مع إدارة إنبي من أجل معرفة إمكانية التعاقد مع اللاعب في الموسم الجديد خاصة أن بيراميدز يسعى لضم مدافع مميز لتدعيم الخط الخلفي.

الاتحاد يفاوض مدافع المقاصة

دخل مسؤولو نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات مكثفة للفوز بخدمات محمد دبش مدافع فريق مصر المقاصة خلال الموسم الجديد.

وطلب طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري التعاقد مع دبش لتدعيم الخط الخلفي للفريق في الموسم الجديد على حساب التوغولي ويلسون أكاكبو الذي استقر الاتحاد على رحيله وضم لاعبا أجنبيا جديدا على حسابه.

ويأمل الاتحاد ضم اللاعب في المرحلة القادمة لتلبية رغبة طلعت يوسف الذي تمسك بحسم الصفقة خاصة أنه يعلم قدرات دبش وسبق أن دربه في صفوف بتروجيت.

الإسماعيلي يجدد محاولات ضم نجم الهلال

جدد النادي الإسماعيلي مفاوضات التعاقد مع الظهير الأيمن أطهر الطاهر نجم فريق الهلال السوداني خلال الموسم المقبل.

ودخل مسؤولو الإسماعيلي في مفاوضات مكثفة للفوز بخدمات الطاهر لتدعيم الجبهة اليمنى خاصة أن اللاعب لفت أنظار المتابعين خلال الموسم الحالي في دوري أبطال أفريقيا.

وطلبت إدارة الإسماعيلي التعاقد مع اللاعب خاصة أن الفريق بحاجة لظهير أيمن سريع وقوي ويجيد إرسال الكرات العرضية وأداء الدور الهجومي مثل الطاهر، بجانب أن الأخير عقده ينتهي بنهاية هذا الموسم وهو ما يقربه من الرحيل للدراويش حال تلقيه عرضا مناسبا.