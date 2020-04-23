سبب خسارة النادي الأهلي المصري قضية عبدالله السعيد (فيديو)

كشف معروف يوسف لاعب وسط نادي الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي، موقفه من العودة لصفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، ومصيره من تجديد العقد أو الرحيل.

وقال أسامة فرحان، وكيل أعمال معروف يوسف في تصريحات تلفزيونية: "كان للزمالك حق الحصول على خدمات معروف يوسف في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في حالة سداد 100 ألف دولار لكن ذلك لم يحدث واستمر اللاعب في المقاولون".

وأَضاف فرحان: "العقد الرسمي بين الزمالك ومعروف ينتهي بنهاية الموسم المقبل ولا يحق للزمالك إعارته مرة أخري لأي نادي، واللاعب حتى الآن لا يرحب بالتجديد إذ أنه يشترط أن يشارك بشكل أساسي في حالة العودة للقلعة البيضاء من أجل تجديد تعاقده، اللاعب ينتظر نهاية الموسم الحالي من أجل حسم موقفه".

وتابع: "حتى الآن، لا توجد أي مفاضات رسمية من مسؤولي الزمالك مع اللاعب لعودته لصفوف الفريق، ويمتلك عدة عروض من مصر وخارجها، هو يشعر بالراحة في المقاولون تحت قيادة عماد النحاس لكنه قد يرحل في حالة وجود عرض أفضل".

من جانب آخر، فشل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في فرض عقوبة مالية على عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق السابق، والذي انتقل لصفوف بيراميدز في الموسم الماضي بعد فسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي.

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية: "البند الثامن في العقد الذي تم توقيعه بين الأهلي وأهلي جدة وعبد الله السعيد ينص على أن أي خلاف يحدث يكون الفصيل فيه فيفا دون غيره، لذا لن يستطيع اتحاد الكرة المصري توقيع أي غرامة مالية على عبد الله السعيد والقضية انتهت تمامًا، ولكن من حق الأهلي البحث عن كل الطرق للحفاظ على حقوقه".

وأضاف شوبير: "أما بالنسبة لشكوى الزمالك ضد كهربا بسبب هروبه من الفريق للدوري البرتغالي ثم العودة لصفوف الأهلي، فاللاعب يشعر بالاطمئنان ويؤكد أنه لن يتعرض لأي عقوبة".

إلى ذلك، أكد عبد الظاهر السقا مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي أن هناك جلسة ودية قد جمعته بأمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك ولم يتم التطرق خلالها لبيع كريم العراقي للقلعة البيضاء كما تردد خلال الأيام الماضية.

وقال مدير الكرة بالنادي المصري عبر تصريحات تلفزيونية: "كانت هناك جلسة بالفعل تطرقنا خلالها لسبل التعاون بين الناديين ولكن دون الخوض في انتقال أي لاعب من المصري إلى الزمالك".

وكشف السقا التفاصيل قائلًا: "أمير مرتضى تفهم وجهة نظر النادي المصري وأبلغني أنه عندما يحتاج لاعب من الفريق سوف يسلك الطرق الشرعية وسوف يتواصل معي مباشرة وهو كلام بلا شك محترم وإيجابي".

وأردف: "وكلاء اللاعبين هم من يقومون بإشعال الأمور خلال الفترة الحالية وتسريب بعض الأخبار غير الصحيحة من أجل إحداث ضجة حول اللاعب وبعض هؤلاء الوكلاء على اتصال دائم به من أجل عرض لاعبين على الجهاز الفني للنادي المصري على الرغم من إيقاف النادي البورسعيدي عن القيد بسبب المستحقات المالية لبعض اللاعبين الأجانب".

وأكمل مدير الكرة بالنادي المصري حديثه: "ليس لدينا لاعبون معروضين للبيع، لدينا قوام أساسي نسعى للحفاظ عليه خاصة والفريق يشارك دائمًا في بطولات قارية ومن غير المنطقي أن نوافق على رحيل أي فرد بالفريق في الوقت الحالي خاصة وأننا لا يمكننا إضافة أي صفقات جديدة بسبب إيقاف القيد".

وهو ما ينطبق على كريم العراقي ظهير أيمن الفريق، أحد أبناء النادي المصري ولعب بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا وظهر بصورة رائعة، ما جعل إدارة النادي تقرر وضع اللاعب ضمن الفئة الأولى وزيادة عقده بنسبة 300%.

ونفى مدير الكرة بالمصري وجود أزمات مع اللاعب في الوقت الراهن، حيث قال: "لا توجد أي أزمات كما ردد البعض ولكننا طبقنا فقط ما تنص عليه اللائحة بعدما خالف تعليمات الجهاز الفني بالتحدث لوسائل الإعلام".