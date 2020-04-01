موجز أخبار الأهلي والزمالك: أحمد فتحي خارج حسابات الأبيض.. والأحمر يفتح خزائنه لضم نجم بيراميدز

تصدر أحمد فتحي نجم الأهلي ومنتخب مصر المشهد في الأوساط الكروية المصرية بعد أن قرر عدم تجديد عقده مع الفريق لخلافات مالية مع إدارة القلعة الحمراء.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، اليوم 1 أبريل 2020:

الأهلي يفتح خزائنه لضم نجم بيراميدز

فتح النادي الأهلي خزائنه لضم نجم بيراميدز رجب بكار من أجل تدعيم الجبهة اليمنى بعد قرار أحمد فتحي بالرحيل عقب نهاية عقده بانتهاء الموسم الحالي.

ورشحت لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح اللاعب رجب بكار من أجل التعاقد معه لإجادته اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر بجانب أنه يقدم مستويات طيبة في الدوري، ويملك خبرات مميزة.

وقال رجب بكار خلال تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ إنه لا يعلم حقيقة وجود عرض رسمي من جانب النادي الأهلي، موضحًا أنه مرتبط بعقد رسمي مع فريق بيراميدز، ولا يفكر في الرحيل عن ناديه سوى بموافقة إدارة بيراميدز.

ورفضت لجنة التخطيط فكرة ترشيح ظهير أيمن أجنبي في الوقت الراهن لرغبتها بحسم ملف اللاعبين الأجانب بعد نهاية الموسم بالاتفاق مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني.

وأصدر أحمد فتحي بيانًا رسميًا أعلن خلاله أنه ينفي تمامًا حدوث أي خلافات مع إدارة الأهلي، مؤكدًا أنه فضل الخروج من الباب الكبير.

وأشار إلى أنه رفع الحرج عن إدارة النادي الأهلي باتخاذه قرار الرحيل في الموسم الحالي بعد نهاية عقده مع الفريق مبديًا اعتزازه بما قدمه للفريق الأحمر على مدار أكثر من 12 عامًا.

وفي المقابل، طلب فايلر التعاقد مع رمضان صبحي نجم الأهلي نهائيًا من فريق هيديرسفيلد تاون الإنجليزي وهو الأمر الذي جعل إدارة القلعة الحمراء تكثف مفاوضاتها مع اللاعب في المرحلة المقبلة.

أحمد فتحي خارج حسابات الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن أحمد فتحي نجم الأهلي خارج حسابات القلعة البيضاء، مؤكدًا أنه لا يفكر بضم فتحي، خاصة مع تقدم عمره بجانب ارتفاع الراتب السنوي الذي يتقاضاه.

وأكد مرتضى منصور عبر بيان رسمي أنه لا صحة لما تردد حول رحيل 5 لاعبين دفعة واحدة من جانب الفريق الأبيض، موضحًا أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، وكلها أنباء هدفها إثارة البلبلة في صفوف الفريق الأبيض.

بيراميدز يفتح الباب أمام رحيل منصور

فتح مسؤولو نادي بيراميدز الباب أمام رحيل أحمد أيمن منصور مدافع الفريق في الموسم المقبل حال تلقيه عرضًا من جانب نادي الزمالك.

وأبدى مسؤولو بيراميدز ترحيبهم بمغادرة منصور خاصة في ظل رغبة الفريق بتدعيم صفوفه بلاعب آخر في مركز قلب الدفاع بناء على طلب المدرب الكرواتي أنتي شاشيتش.

ورفض مسؤولو بيراميدز التعليق على أنباء الاتفاق مع أحمد فتحي نجم الأهلي بالحصول على راتب سنوي مقابل 16 مليون جنيه سنويًا.

الإسماعيلي يفاوض صالح جمعة

دخل مسؤولو النادي الإسماعيلي في مفاوضات مكثفة مع صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي من أجل استعارته في الموسم المقبل.

وأكد مصدر مسؤول داخل النادي الإسماعيلي لـ“إرم نيوز“ أن القلعة الصفراء ترغب في استعارة اللاعب الموهوب خلال الموسم المقبل، موضحًا أن صالح لاعب مميز ولو وافق على الانتقال للإسماعيلي ستكون له فرصة المشاركة باستمرار.

في المقابل، أطلق طارق العشري المدير الفني للمصري البورسعيدي مبادرة لتبرع الرياضيين في ظل أزمة كورونا الحالية التي أدت لتوقف النشاط الرياضي في المرحلة الحالية.