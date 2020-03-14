موجز أخبار الأهلي والزمالك: الأبيض يرفض رحيل بن شرقي.. والأحمر يعلن إيقاف النشاط الرياضي حتى إشعار آخر

فرضت الحكومة المصرية تعليق النشاط الرياضي في البلاد لمدة أسبوعين كنوع من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المرحلة المقبلة.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز أخبار الأهلي والزمالك والكرة المصرية اليوم السبت 14 مارس 2020:

إيقاف النشاط الرياضي

أعلن النادي الأهلي، إيقاف النشاط الرياضي من تدريبات ومباريات للألعاب الرياضية الأخرى لحين إشعار آخر، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

ووفقًا لخطاب رسمي وجهه رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي إلى رؤوساء ومديري الأجهزة الفنية ومديري قطاعات الناشئين والأكاديميات، فإنه تقرر إيقاف النشاط.

وأوضح الخطاب، أن القرار جاء من أجل الحفاظ على صحة جميع أفراد الأجهزة واللاعبين.

قرار النادي الأهلي جاء بعد قرار مجلس الوزراء المصري بتعليق النشاط الرياضي في مصر لمدة 15 يوما.

فايلر يطلب عودة الثلاثي المعار للأهلي

طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، عودة الثلاثي المعار أحمد ياسر ريان، مهاجم الجونة، وناصر ماهر صانع ألعاب سموحة ومحمد شريف جناح أيسر إنبي بعد أن أبدى إعجابه بأداء الثلاثي في الفترة الأخيرة.

وتابع فايلر أداء اللاعبين الثلاثة وأبدى إعجابه بقدراتهم وطلب وضعهم في قائمة الفريق بالموسم الجديد، خاصة أن الثلاثي من اللاعبين أصحاب العناصر الواعدة، كما أنه أبدى إعجابه بالصاعد عمار حمدي نجم الفريق مؤكدا أنه لاعب موهوب ويستحق العودة للأهلي.

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لترتيب ملف تجديد عقود اللاعبين الكبار الرباعي وليد سليمان والحارس شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور.

وشهدت تدريبات الأهلي عودة رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق من الإصابة بعد غياب طويل لشكواه من تمزق في العضلة الخلفية كما خاض الفريق تدريبات خفيفة على ملعبه مختار التتش.

واجتمع مجلس إدارة الأهلي اليوم السبت ناقش خلالها خطة مواجهة فيروس كورونا بجانب بعض القرارات التنظيمية في اللجان.

الزمالك يرفض رحيل بن شرقي

رفض مسؤولو نادي الزمالك رحيل لاعبه المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق إلى نادي طرابزون سبور التركي في الموسم المقبل بعد اتصالات شفوية خلال المرحلة الماضية.

وأغلق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الباب أمام فكرة رحيل بن شرقي في الموسم المقبل متمسكا ببقائه، كما طالب مرتضى في مقطع فيديو نشره اليوم السبت بضرورة إلغاء الدوري هذا الموسم، ومنح لقب البطولة للأهلي بداعي أنه أكثر حصدا للنقاط بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

واتهم مرتضى اللاعب التونسي علي معلول بالسحر، مؤكدا أن الأهلي لم يفز على سموحة في غياب معلول كما تم تأجيل مباراة الأهلي وإنبي للفريق الأحمر لغياب معلول وليس للظروف الجوية.

بيراميدز يفاوض ثلاثي الإسماعيلي

دخل نادي بيراميدز في مفاوضات جادة للفوز بخدمات ثلاثي الإسماعيلي في الموسم المقبل بناء على ترشيح هاني سعيد المدير الرياضي للنادي.

وطلب هاني سعيد من إدارة بيراميدز ضم الثلاثي عماد حمدي لاعب الوسط وباهر المحمدي مدافع الفريق وعبد الرحمن مجدي الجناح الأيمن لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأعلنت عدة أندية تجميد النشاط اليوم السبت وعلى رأسها الزمالك الذي منح لاعبيه راحة لمدة أسبوع بجانب سموحة والاتحاد السكندري.

قرار الكاف يحدد خطة إعداد منتخب مصر

استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على إلغاء معسكرالفراعنة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بإلغاء فترة التوقف الدولية.

ويترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر قرار الاتحاد الأفريقي ”كاف“ لمعرفة المواعيد المقترحة للأجندة الدولية وإمكانية إقامة مباريات تصفيات كأس العالم 2022 قبل تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

وألغى منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب معسكر الفراعنة استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية التي من المفترض إقامتها في الصيف المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو.

واعتذر الاتحاد المصري لنظيره البرازيلي عن إقامة اللقاء الودي بين المنتخبين الأولمبيين في البلدين.

وأعلن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، أنه توصل لاتفاق مع الشركة الألمانية الراعية للملابس لتصميم كرة خاصة للدوري المصري في الموسم الجديد.