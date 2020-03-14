رسميا.. تعليق الدوري المصري

قال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي: ”بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الإثنين المقبل الموافق 16 مارس، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الفئات السنية“.

وبذلك يتم إيقاف مسابقة الدوري المصري بشكل رسمي لمدة أسبوعين.

وبذلك تنضم مصر للدول التي أوقفت الأنشطة الرياضية بكافة أنوعها كإجراءات احترازية بعد تفشي فيروس كورونا.