موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر: أحمد فتحي يحسم مصيره.. وعرض أبيض جديد لكارتيرون

حسم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مصير بطولة الدوري المصري خلال شهر مارس الجاري بعد أنباء عن تأجيل البطولة المحلية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تم تأجيل تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 لنفس السبب.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، ومنتخب مصر، اليوم الجمعة 13 مارس 2020:

وزير الرياضة يحسم مصير الدوري

حسم الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة مصير بطولة الدوري المصري بعد أنباء عن تأجيلها بداعي انتشار فيروس كورونا.

وأعلن أشرف صبحي أن الدوري المصري مستمر ولا يوجد داعٍ لتأجيل النشاط المحلي في ظل السيطرة على حالات الإصابة بفيروس كورونا كما أكد أنه لا نية لتأجيل البطولة.

أحمد فتحي يحسم مصيره مع الأهلي

حسم أحمد فتحي نجم فريق الأهلي مصيره مع الفريق الأحمر مع اقتراب عقده من النهاية بانقضاء الموسم الحالي.

وأمهل فتحي مسؤولي الأهلي حتى نهاية شهر مارس الجاري لحسم ملف تجديد عقده خاصة أنه تلقى عرضين من الزمالك وبيراميدز من أجل الحصول على خدماته ولكن فتحي أعطى الأولوية للبقاء في القلعة الحمراء.

واستأنف الأهلي تدريباته بعد قرار تأجيل لقاء إنبي بالدوري، وخاض التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق تدريبات تأهيلية للتخلص من إصابته بينما منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة من التدريبات بعد غدٍ الأحد.

ويترقب مسؤولو الأهلي الموقف النهائي للاعب صالح جمعة نجم الوسط بعد قرار فايلر بتجميده عقب تلقيه مفاوضات من جانب الدوري الفنلندي للتعاقد معه قبل غلق باب الانتقالات هناك.

ويدرس مسؤولو الأهلي العروض التي وصلت لصالح، خاصة أن فايلر يرفض تمامًا فكرة إشراكه في التدريبات الجماعية وقرر استبعاده تمامًا من الفريق الأحمر وهو الأمر الذي يصعب مهمة اللاعب في الاستمرار.

وطلب فايلر من معاونيه ضرورة متابعة مستوى اللاعبين المعارين من الأهلي وعلى رأسهم محمد شريف مهاجم إنبي وعمار حمدي لاعب الطلائع وناصر ماهر وصلاح محسن ومحمد عبد المنعم ثلاثي سموحة.

الزمالك يقدم عرضاً جديدا للفرنسي كارتيرون

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة لم يتأخر في التفاوض مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء، ولكن المدير الفني قرر تأجيل الحديث فيما يخص ملف التجديد حتى نهاية مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستكمل المصدر خلال تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن الإدارة ترغب بحسم ذلك الملف مبكرًا بعدما وصلت معلومات مؤكدة إلى المجلس تفيد بتلقي المدير الفني الفرنسي لعروض من أندية الخليج وتحديدًا من السعودية وقطر خلال الفترة السابقة عن طريق إحدى شركات التسويق بضعف ما يتقاضاه مع ناديه الحالي.

وتسعى الإدارة لإنهاء ذلك الملف، حيث من المنتظر أن تجمع جلسة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة بين كل من أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، وباتريس كارتيرون، بعدما حصل أمير على موافقة مجلس الإدارة برفع قيمة عقد المدرب الفرنسي لتصل إلى 120 ألف دولار شهريًا بخلاف مضاعفة مكافأة الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي حالة موافقة المدرب الفرنسي ستكون مدة التعاقد عامين قابل للتجديد بموافقة الطرفين مع عرض الصفقات الجديدة على المدير الفني وعلى رأسها مركز الظهير الأيمن وصانع ألعاب ومهاجم مع الإبقاء على عناصر الفريق دون رحيل أحدهم.

منتخب مصر يدرس إلغاء معسكر مارس

يدرس منتخب مصر إلغاء معسكر الفراعنة خلال شهر مارس الجاري بعد تأجيل مباراتي توجو في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

ويعقد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر اجتماعًا مع معاونيه من أجل الاتفاق على إلغاء معسكر مارس إلى حين تحديد الموعد الجديد لمباراتي توجو.

الإسماعيلي يفتح الباب أمام رحيل المحمدي

فتح النادي الإسماعيلي الباب أمام رحيل باهر المحمدي مدافع وقائد الفريق في الموسم الجديد.

وتلقى باهر عروضًا من أندية خليجية بجانب مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد معه في الموسم المقبل وهو الأمر الذي رحب به مسؤولو الدراويش لمناقشته.

ويسعى مسؤولو الإسماعيلي للوصول بسعر باهر إلى أعلى قيمة ممكنة، خاصة أن اللاعب من عناصر منتخب مصر، وهو الأمر الذي يجعله من اللاعبين المميزين بالدوري.