تأجيل مباراتي الأهلي ضد إنبي والزمالك مع المصري بسبب الأحوال الجوية

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل المباريات التي تقام يومي غد السبت وبعد غد الأحد، ضمن مسابقة الدوري الممتاز حرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة، وذلك بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها مصر.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي وإنبى في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14، غدا السبت، بينما يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي ضمن مؤجلات الجولة الـ14، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة فيما بعد.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة حقق الفوز في 16 لقاء وتعادل في مواجهة أمام سموحة.

يذكر أن النادي الأهلي كان قد اعتذر عن عدم استقبال أعضائه اليوم حرصا على سلامتهم بسبب الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة شديدة.