نادي الزمالك يعلن رسميًا عدم استكمال مباريات الدوري المصري لهذا الموسم

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عدم استكمال مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

ونشر نادي الزمالك بيانًا مقتضبًا جاء فيه: قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالإجماع عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية غير الشرعية برئاسة عمرو الجنايني.

وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد اتخذ قرارًا، مساء السبت، بالانسحاب من بطولة الدوري المصري هذا الموسم، في أول رد فعل على عقوبة منعه من حضور 3 مباريات للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وتغريمه 100 ألف جنيه.

وقال منصور خلال تصريحات تلفزيونية، مساء السبت:“لن نستكمل الدوري الممتاز حال استمرار عمرو الجنايني كرئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، وسنعقد اجتماعًا طارئًا، اليوم الأحد، في النادي لاتخاذ موقف حاسم وإعلان قرارنا النهائي“.

وأضاف:“سألجأ لوزير العدل لكي ألغي لجنة الانضباط التي أصدرت قرار إيقافي، ولو كان عمرو الجنايني رجلًا فلينفذ ما صدر من قرارات“.

كما أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم، عدة قرارات بشأن أحداث السوبر المصري في الإمارات بين الأهلي والزمالك، أبرزها إيقاف محمود عبد المنعم كهربا حتى نهاية الموسم، ومعه إمام عاشور لاعب الزمالك بالعقوبة ذاتها، بجانب إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا 8 مباريات، وعبدالله جمعة 3 مباريات، وكل من ياسر إبراهيم وجونيور آجاي، مباراتين.

وفي نفس السياق علقّ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على قرار مجلس إدارة ناديه الذي أكد أن الزمالك لن يستكمل مباريات الدوري المصري في حال استمرار اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”على مسؤوليتي“ الذي يقدمه الإعلامي المصري أحمد موسى عبر قناة ”صدى البلد“، إن قرار المجلس لا رجعة فيه موضحًا أنه تم اتخاذه بالإجماع واتهم عمرو الجنايني بأنه يتربص به.

ودخل مرتضى منصور في مشاجرة مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية واصفًا إياه بـ“العيل الصغير“، الذي لا يستحق الرد منوهًا أنه لن يلعب أي مباريات في الدوري.

وأضاف مرتضى منصور: ”أعلن أنا مرتضى منصور ومجلس إدارة نادي الزمالك عدم لعب مباراة القمة أو أي مباراة في الدوري المصري طالما ظلت اللجنة الخماسية في عملها ومستعد لأي عقوبات طبقًا لما تنص عليه اللائحة“.

عقب هذه الأحداث غادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، معسكر الفريق الذي كان يقام استعدادا لخوض لقاء الأهلي غدا في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، خاصة بعد أن أعلنت إدارة النادي عدم استكمال بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2019/2022، بسبب مقاطعة اللجنة التي تدير اتحاد الكرة حاليا.

ومن المقرر أن يعود الفريق لخوض تدريباته بشكل طبيعي خلال الأيام المقبلة، من أجل الاستعداد لخوض لقاء الذهاب أمام الترجي الرياضي التونسي في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 28 فبراير الجاري بالقاهرة.