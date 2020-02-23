اتحاد الكرة يكشف بشكل رسمي حيثيات قرارات إيقاف كهربا وإمام عاشور وشيكابالا.. ومن وراء عقوبة مرتضى منصور؟

قال الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه تابع ما تدوالته معظم وسائل الإعلام المقروء والمرئي من تعليقات على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط، بخصوص أحداث مباراة السوبر المصري التي جمعت فريقي الأهلي والزمالك، بمدينة أبو ظبي الإماراتية، يوم 20 فبراير الحالي.

وأشار اتحاد الكرة إلى أن لجنة الانضباط قامت بدراسة متأنية لكل التقارير والمذكرات والمواد الفيلمية التي قدمت لها رسميا، وقد اطلعت اللجنة على من حكم المباراة ومراقب المسابقات ومنسق عام المباراة.

كما اطلعت اللجنة، بحسب اتحاد الكرة، على الأسطوانة المدمجة التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد والواردة رسميا من هيئة أبوظبي للإعلام، القائمة بمهمة النقل التلفزيوني للمباراة، بالإضافة إلى ”فلاشة“ قدمها المنسق العام للمباراة، وتتضمن مواد فيلمية التقطتها أيضا كاميرات الجهة الناقلة للمباراة، ولم تقم ببثها على الهواء لمشاهدي التلفزيون.

وكشفت اللجنة أن حيثيات قراراتها كانت كالآتي:

• أولا: محمود عبدالمنعم ( كهربا ) لاعب الأهلي:

– توجه متعمدا نحو اللاعب عبدالله جمعة وتعدى عليه بالضرب؛ مما أدى إلى حدوث الاشتباكات، وكان هو المتسبب الرئيسي في أحداث المباراة التي أظهرت الرياضة المصرية بشكل يخالف السلوك الرياضي القويم والروح الرياضية

– قيامه بدفع يد الحكم بعد قرار طرده متعمدا الاستمرار في سوء السلوك.

– الاندفاع نحو لاعبي الزمالك أثناء احتفالهم والتعدي عليهم بالضرب.

•ثانيا: أحمد زاهر إداري الزمالك:

– قيامه بدفع وليد سليمان لاعب الأهلي أرضا أثناء قيام الأخير بفض الاشتباكات ومنع اللاعب كهربا من الاستمرار في اعتداءاته.

– اشتباكه مع لاعبي الأهلي والتعدي بالضرب على كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وأحمد الشيخ لاعبي الأهلي؛ مما سبب مزيدا من الاحتقان.

– سبق معاقبته في واقعة مماثلة في ذات الموسم الرياضي.

•ثالثا: إمام عاشور لاعب الزمالك:

– قيامه بركل وليد سليمان لاعب الأهلي بالقدم بشكل مهين بعد سقوطه أرضا أثناء محاولته فض الاشتباكات بين لاعبي الفريقين.

•رابعا: شيكابالا لاعب الزمالك:

– قام بأفعال وسلوك رياضي مشين وتصرف غير لائق يسيء لجماهير النادي المنافس؛ ردا على سباب وهتافات جماهير النادي الأهلي له أثناء احتفاله بفوز فريقه.

•خامسا: عبدالله جمعة:

– توجه مسرعا عقب إحراز هدف الفوز متعمدا إلى جماهير الأهلي للاحتفال؛ مما أثارها.

•سادسا: ياسر إبراهيم وأجايي لاعبا الأهلي:

– حاولا إثارة جماهير الزمالك بتصرفات وإشارات تخالف الروح الرياضية.

•سابعا: أشرف بن شرقي لاعب الزمالك:

-قام الحكم بإنذاره عن فعل صدر منه أثناء المباراة ولم يثبت صدور أفعال منه بعد المباراة.

•ثامنا: ناديا الأهلي والزمالك:

-كان يتعين على مسؤولي الناديين السيطرة على اللاعبين ومنعهم من إثارة الجماهير؛ لمنع حدوث كل هذه التجاوزات.

كما قامت اللجنة بفحص الشكوى المقدمة من محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ضد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك؛ لإدلائه بتصريحات تلفزيونية عقب المباراة تسيء لمجلس إدارة الاتحاد، يوم 20 فبراير الحالي، في أحد البرامج المذاع على قناة نادي الزمالك، والذي أرفق بشكواه أسطوانة مدمجة ( CD ) لهذه المداخلة، شاهدته اللجنة.

– سبق معاقبته في واقعة مماثلة بذات الموسم الرياضي الحالي.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد اتحذت، أمس، عدة قرارات هي:

– إيقاف كل من : محمود عبدالمنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك، حتى نهاية الموسم، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

– إيقاف :محمود عبدالرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

– إيقــــاف: عبدالله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

– إيقاف كل من: ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي، مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

– تغريم ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

ومنعت لجنة الانضباط مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه؛ لإدلائه بتصريحات تلفزيونية عقب المباراة؛ تسيء لمجلس إدارة الاتحاد، وسبق معاقبته في واقعة مماثلة بذات الموسم الرياضي الحالي.

وقال اتحاد الكرة المصري، إنه يقف مسافة واحدة من جميع الأندية، ويعمل الاتحاد على المحافظة على سمعة الكرة المصرية وعلى مصالح جميع الأندية واللاعبين بشكل متواز دون أي تفرقة، مهما كان نوعها، لذا تعين إيضاح ما سبق.