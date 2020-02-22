إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. تعرف على عقوبات شغب مباراة السوبر المصري كاملة

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم بخصوص أحداث شغب مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الاهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك لنهاية الموسم.

وقال الاتحاد المصري في بيان إنه على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة، قررت لجنة الانضباط والأخلاق ما يلي:

إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

– إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

– إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

– إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

– تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

– منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وكانت أحداث شغب هائلة واشتباكات بين اللاعبين قد تلت مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي يوم الخميس الماضي، وانتهت بتتويج الزمالك باللقب الرابع في تاريخه.

إلى ذلك، حسم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، موقف ناديه من المشاركة في مباراة القمة المقبلة أمام النادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل.

وقال منصور خلال لقائه ببرنامج ”على مسؤوليتي“ مع الإعلامي أحمد موسى، إنه مستعد اللعب في أي وقت، والقرار في يد الأجهزة الأمنية وهو ما أكده عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة في مداخلته مع الإعلامي وائل الإبراشي.

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كما كشف مرتضى منصور، عن الخطأ الذي أشعل الأزمة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر بملعب الإمارات، قائلا إن رئيس الأهلي محمود الخطيب أخطأ بالتعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم ”كهربا“. ومدرب الفريق ”فايلر“ كرر الخطأ بإشراك اللاعب في المباراة.

وأشار مرتضى منصور، إلى أن الخطيب قرر عدم دخول حارس المرمى السابق عصام الحضري النادي بعدما هرب من النادي، في المقابل تعاقد مع كهربا بالرغم من أنه هرب من ناديه وعقده ممتد لثلاث سنوات.

وأوضح أن المباراة كانت تسير بشكل جيد حتى شارك كهربا في المباراة واعتدى على طارق حامد، لتتحول المباراة بعد تلك الواقعة لساحة مشاجرة، ونفى أن يكون لاعبيه هم من بادروا بالتعدي على لاعبي الأهلي مؤكدا أن العكس هو ما حدث.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه طلب من باتريس كارتيرون المدير الفني لفريقه، ألا يدفع بمحمود عبدالرازق ”شيكابالا“ في مواجهة الأهلي الماضية، لأن اللاعب يتعرض للسب بوالدته وزوجته من الجماهير وأعرف تمامًا أنه يخرج عن شعوره عندما تحدث هذه الأمور.

وبين أن شيكابالا وعبدالله جمعة أخطآ بالتوجه إلى جماهير الأهلي بعد اللقاء، لافتًا إلى أنه سيقوم بمعاقبتهما، مشددا على رفضه لما حدث في الإمارات شكلًا وموضوعًا، ومتوعدا بمحاسبة كل من أخطأ.

وهدد رئيس الزمالك بالانسحاب من مسابقة الدوري المصري حال تطبيق عقوبات عليه من لجنة الانضباط، وهو ما تم الإعلان عنه من قبل اتحاد الكرة بشكل رسمي.

من جهته، قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي دعوة مجلس الإدارة لاجتماع طارئ للرد على القرارات الصادرة عن اتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة السوبر المصري.