سوشيال ميديا الرياضة.. راشفورد يشكر متابعيه.. أبناء رونالدو يجبرونه على التدريب

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

راشفورد يشكر متابعيه

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع ”إنستغرام“، وحرص اللاعب على توجيه الشكر لمتابعيه بعدما وصل حسابه الرسمي إلى 8 ملايين شخص، حيث علق اللاعب: 8 ملايين (شكرا) لكل واحد منكم على الدعم، وهذا يعني كل شيء“.

نيمار يوجه رسالة حب إلى راكب الأمواج

نشر البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ برفقة مواطنه راكب الأمواج غابرييل ميدينا، وعلق نيمار: ”شقيقي“.

سان ميغيل يعد جماهير ليفربول بتحقيق الحلم

نشر آدريان سان ميغيل حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ برفقة زملائه أثناء الاحتفال بأحد انتصارات الريدز، وعلق الحارس: ”سنفعل كل شيء للحفاظ عليه معنا حتى النهاية“.

بيكهام يهنئ التون جون وديفيد فورنيش بجوائز الأوسكار

نشر نجم المنتخب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام صورة عبر موقع ”إنستغرام“ للمطرب البريطاني التون جون والفنان الكندي ديفيد فورنيش؛ عقب حصولهما على جائزة أوسكار.

وحرص بيكهام على توجيه التهنئة للثنائي، حيث علق: ”الاستيقاظ من هذا الخبر هذا الصباح جعلني أشعر بالعاطفة والفخر، وأنا أعلم العمل الذي تم في هذا، والذي يثبت أنه إذا كنت تعمل بجد بما فيه الكفاية تحدث أشياء عظيمة، تهانينا نحن نحبكما“.

أبناء رونالدو يجبرونه على التدريب

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي فيديو له عبر موقع ”تويتر“ وهو يتدرب برفقة أبنائه، وعلق اللاعب: ”لا أعذار“.

أندي روبرتسون يتحدى عاصفة سيارا

نشر أندي روبرتسون لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع ”تويتر“ برفقة ساديو ماني من تدريبات الفريق، وعلق اللاعب: ”العاصفة سيارا تسبب كل أنواع المشاكل، عظيم أن أعود“.

Storm Ciara causing all sorts of problems! Great to be back!! pic.twitter.com/FGMLqpMzrW — Andy Robertson (@andrewrobertso5) February 10, 2020

جونيور فيربو يشكر جماهير ريال بيتيس

نشر جونيور فيربو لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع ”تويتر“ بقميص ناديه، وحرص اللاعب على توجيه الشكر لجماهير ريال بيتيس الذين أحسنوا استقباله بالأمس، إذ علق: ”كم عدد الذكريات، لقد كان من دواعي سروري العودة إلى بينيتو فيلامارين، لا أستطيع أن أشكركم على كل الحب الذي تلقيته، أتمنى لكم التوفيق لبقية الموسم“.