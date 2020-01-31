ماذا قال كلوب عن إمكانية مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو؟

يأمل الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز وبطل أوروبا في مشاركة النجم المصري محمد صلاح في فترة ما قبل الموسم المقبل، لكنه يعترف بأنه قد يكون ذلك مستحيلاً.

ويدرك كلوب أنه بينما يأمل في أن يكون صلاح موجودا في ليفربول خلال فترة الإعداد للموسم الجديد لكن قد يكون في طوكيو للمشاركة مع المنتخب المصري الأولمبي في أولمبياد 2020.

ومن المتوقع انضمام صلاح للمنتخب المصري في طوكيو 2020 ضمن ثلاثة لاعبين فوق السن ضمن تشكيلة الفريق تحت 23 عاما.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الجمعة قبل مواجهة ساوثامبتون غدا السبت ضمن الجولة 25 للبريميرليغ إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن مشاركة المهاجم المصري في طوكيو، لكنه يعترف بأنه لن يكون من المثالي أن يفوت أحد أفضل لاعبيه قبل الموسم.

وقال كلوب في مؤتمره الصحفي يوم الجمعة: ”الأولمبياد شيء رائع لكنه لن يكون ذلك بالنسبة لنا. لم نتخد قرارا بعد. ما يجب أن أقوله سأقوله لصلاح، لذلك هذا كل شيء. لم يتخذ أي من الطرفين قرارًا. أتمنى لو تمكنا من أن يكون الفريق بالكامل معنا قبل الموسم المقبل، لكن ذلك غير ممكن لأسباب مختلفة ”.

صلاح هو هداف ليفربول في الدوري هذا الموسم برصيد 12 هدفا في 21 مباراة متفوقا بفارق هدف واحد عن السنغالي ساديو ماني أفضل لاعب افريقي العام الماضي.

ومن المتوقع أن يشارك النجم المصري مع ليفربول متصدر البريميرليغ أمام ساوثامبتون في أنفيلد في سعي الفريق لتحقيق انتصاره الثالث عشر على التوالي في الموسم الحالي على أرضهم.