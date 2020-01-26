الإسماعيلي يطيح بالاتحاد السكندري ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية (شاهد)

تأهل الإسماعيلي للدور قبل النهائي لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم، رغم تعادله دون أهداف مع ضيفه الاتحاد السكندري في مواجهة مصرية اليوم الأحد.

واستفاد الإسماعيلي من فوزه 1-صفر في لقاء الذهاب في الإسكندرية بدور الثمانية، وأصبح ثاني المتأهلين للمربع الذهبي بعد الشباب السعودي.

وكان الاتحاد أكثر خطورة في الشوط الأول، وسدد مهاجمه خالد قمر ضربة رأس قوية في العارضة، وقد ألغي هدف له بداعي التسلل بعد الاستعانة بحكم الفيديو قبل نهاية الشوط.

وحرمت العارضة محمد الشامي لاعب الإسماعيلي من هدف رائع، بينما أهدر رزاق سيسي وأحمد رفعت أقرب محاولات الاتحاد للتسجيل قرب نهاية المباراة.

وينتظر الإسماعيلي مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي أو مولودية الجزائر على مقعد في النهائي.