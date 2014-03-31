صور.. الزملكاوية يحتفلون بخروج الأهلي من بطولة أفريقيا

خيمت أجواء من الفرح والسخرية على جمهور الزمالك، الأحد، بعد هزيمة النادي الأهلي المصري أمام 3/2 وخروجه من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت صفحات مشجعي "الزمالك" على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" صورا تسخر من هزيمة الأهلي وتشمت به.

وأعرب عدد من مشجعي الزمالك عن فرحتهم بهزيمة الأهلي, مؤكدين أنها "بركات" المستشار مرتضي منصور الذي فاز برئاسة نادي الزمالك، الجمعة الماضية.

وصعد أهلي بنغازي على حساب الأهلي المصري لدور الثمانية في دوري الأبطال، فيما انتقل النادي الأهلي للمنافسة على بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.