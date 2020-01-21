اتحاد الكرة المصري يعلن إتمام قيد لاعب عمره 75 عاما

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، عن قيده أكبر لاعب محترف في العالم، خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالية.

ونشر اتحاد الكرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، صورا لعز الدين بهادر صاحب الـ 75 عاما، الذي قام بالتوقيع لنادي 6 أكتوبر ضمن أندية القسم الثالث.

وجاءت تلك الخطوة من بهادر، في إطار استعداده لدخول موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، مع بدء مشاركته مع ناديه في المباريات التي دعي لها مندوبو الموسوعة.

ومن المنتظر أن يشارك بهادر في مباراتين كاملتين مع فريقه؛ من أجل الموافقة على كسر الرقم القياسي.

ومن جانبه، استقبل وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، اللاعب عز الدين بهادر في مكتبه، ومسؤولي النادي لدى حضورهم لاستكمال إجراءات التسجيل.