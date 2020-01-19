ترتيب الدوري المصري بعد فوز النادي الأهلي على المقاولون العرب (صورة)

حقق الأهلي فوزه 12 على التوالي وعزز تصدره للدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعدما فاز بعشرة لاعبين 2-صفر على أقرب منافسيه المقاولون العرب اليوم الأحد.

وسجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 20 وأضاف البديل وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 81 وبعد سبع دقائق من طرد زميله رامي ربيعة بسبب الحصول على الإنذار الثاني.

وبعد بداية متكافئة وصلت الكرة إلى أحمد الشيخ ناحية اليسار ومرر إلى زميله عمرو السولية الذي مهدها بلمسة واحدة إلى الشحات الذي توغل داخل المنطقة من ناحية اليمين وسدد كرة في المرمى.

وتألق محمود أبو السعود حارس المقاولون في التصدي لتسديدة رائعة من جونيور أجايي ليحافظ على النتيجة قبل الاستراحة.

وحصل المقاولون على ثلاث ركلات حرة بالقرب من منطقة الجزاء لكن محمد الشناوي حارس الأهلي أنقذ الموقف.

واحتسب الحكم خطأ ضد ربيعة بعيدا عن منطقة الجزاء لكن مدافع الأهلي احتج بشكل غير لائق، رغم امتلاكه بطاقة صفراء، ليتعرض للطرد قبل حوالي ربع ساعة من النهاية.

وحاول المقاولون الضغط وإدراك التعادل لكن السولية أرسل كرة عالية داخل المنطقة وارتقى سليمان عاليا ووضعها برأسه أعلى من الحارس أبو السعود الذي اكتفى بمتابعة الكرة تسقط في شباكه.

وتأجلت مباراة الأهلي مع إنبي المقبلة لذا فإن أول مباراة لمتصدر الدوري المصري ستكون حاسمة على أرضه في دوري أبطال أفريقيا أمام النجم الساحلي التونسي يوم الأحد المقبل.

وبات رصيد الأهلي 36 نقطة من 12 مباراة وبفارق سبع نقاط عن المقاولون صاحب المركز الثاني الذي خاض 14 مباراة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا: