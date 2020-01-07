رسميا الفرنسي غوميز مديرا فنيا للنادي الإسماعيلي (صورة)

أعلن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان عن تعاقده مع الفرنسى ديديه غوميز لتولي القيادة الفنية للفريق خلفا لأدهم السلحدار والذي كان تولي مهمة قيادة الفريق خلفا للصربى ميودراج يستيش.

وتولى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت منذ رحيل المدرب الصربى نظرا لتراجع النتائج.

ويتمتع المدرب الفرنسى صاحب الــ49 عاما بسيرة ذاتية جيدة إذ سبق له أن توج بالدوري وكأس رواندا مع نادي رايون سبورت الرواندى فضلا عن الوصول لنصف نهائي بطولة سيكافا للأندية.

كما قاد القطن الكاميرونى للفوز ببطولة الدورى الكاميروني لموسمين متتاليين بخلاف الفوز بكأس الكاميرون ’ بجانب التأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية و كما تولي تدريب نادي شبيبة قسطنطية والذي نجح معه في التأهل للدور ربع النهائي من الكونفدرالية ووصل معه إلى نصف نهائي كاس الجزائر

ونجح غوميز في الفوز بلقب الدورى الغينى مع فريق حوريا إضافة لقيادتهم للوصول لدور المجموعات في كاس الكونفدرالية 2019-2020

ومن المنتظر أن يواجه الدراويش في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء نادي بيراميدز في الدوري المصري الممتاز ويسعى أبناء الإسماعيلية للعودة إلى نغمة الانتصارات مرة أخرى عبر بوابة نادي بيراميدز ’ عقب التعثر الأخير أمام ”إنبي“ في اللقاء الذي انتهى بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.