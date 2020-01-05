ترتيب الدوري المصري بعد فوز نادي الزمالك على طنطا (صورة)

حقق نادي الزمالك فوزا مثيرا على منافسه طنطا بنتيجة 3/2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الثانية عشرة (مؤجلة) من الدوري المصري.

وسجل أهداف الزمالك عمر السعيد ومحمد أوناجم وأحمد سيد، في الدقائق 19 و87 و90+2 على الترتيب، في حين سجل لطنطا وليد عادل (هدفين) في الدقيقتين 45 و69.

وهذا الفوز الثاني على التوالي للزمالك في الدوري المصري، والسادس من 11 مباراة، مقابل 3 تعادلات وخسارتين، ليرفع المارد الأبيض رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث على لائحة ترتيب المسابقة، في حين جمدت الخسارة رصيد طنطا عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر.

ويتصدر النادي الأهلي حامل اللقب، جدول ترتيب الدوري المصري وفي رصيده 27 نقطة من 9 مباريات (العلامة الكاملة)، ويلعب في وقت لاحق مع نادي مصر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك:

1. الأهلي، 27 نقطة من 9 مباريات.

2. المقاولون العرب، 26 نقطة من 12 مباراة.

3. الزمالك، 21 نقطة من 11 مباراة.

4. الاتحاد السكندري، 20 نقطة من 11 مباراة.