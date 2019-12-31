موجز أخبار الأهلي والزمالك: شرط عبدالله السعيد للانتقال للأبيض.. والأحمر يرفض رحيل صالح جمعة

شهد اليوم الثلاثاء عدة أحداث مهمة على صعيد الأوساط الكروية المصرية خاصة مع فتح باب التعاقدات الشتوية مع حلول شهر يناير.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الثلاثاء:

الأهلي يرفض رحيل صالح جمعة

رفض النادي الأهلي فكرة الاستغناء نهائياً عن صالح جمعة صانع ألعاب الفريق في شهر يناير المقبل.

وطلب صالح جمعة الموافقة على رحيله نهائياً لتسهيل انتقاله لأحد الأندية البرتغالية التي طلبت ضمه ولكن إدارة الأهلي رفضت تماماً وأبلغت اللاعب بالبقاء مع الفريق رغم استبعاده الدائم من جانب المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للأهلي.

وأعلن فايلر قائمة تضم 19 لاعباً لخوض لقاء مصر المقاصة غداً الأربعاء بالدوري وهم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير لحراسة المرمى ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد فتحي والتونسي علي معلول للدفاع والمالي أليو ديانج وعمرو السولية وحسام عاشور ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ والأنجولي جيرالدو للوسط ومروان محسن وصلاح محسن والمغربي وليد أزارو للهجوم.

وخرج من قائمة الأهلي الحارس شريف إكرامي وسعد سمير ومحمود وحيد ورمضان صبحي وحمدي فتحي ومحمد محمود وعمار حمدي والنيجيري جونيور أجاي وحسين الشحات للإصابة وأيمن أشرف للإيقاف.

واستبعد الجهاز الفني للأهلي اللاعب الجديد محمد عبدالمنعم كهربا مهاجم الفريق في ظل عدم استلام البطاقة الدولية الخاصة باللاعب والتي تم استعجالها لقيده لخوض لقاء إف سي مصر يوم 5 يناير المقبل بالدوري.

وغادر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى المملكة العربية السعودية مساء اليوم الثلاثاء من أجل أداء مناسك العمرة تلبية لدعوة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية كما يزور منزل آل الشيخ غداً الأربعاء.

وكلف مجلس إدارة النادي إبراهيم الكفراوي برئاسة بعثة الفريق الأحمر إلى زيمبابوي لخوض لقاء بلاتينيوم في زيمبابوي يوم 11 يناير المقبل بدوري أبطال أفريقيا بينما لم يتحدد رئيس بعثة الفريق للسعودية لخوض ودية الهلال السعودي في اعتزال النجم الليبي طارق التائب.

شرط عبدالله السعيد للرحيل للزمالك

وضع عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز شرطاً واحداً من أجل الرحيل للزمالك في الموسم الجديد بعد المفاوضات التي قادها أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة مع اقتراب نهاية عقد اللاعب مع ناديه.

وطلب السعيد وضع شرط جزائي يسمح له بالرحيل والحصول على 50% من عقده فور التوقيع بجانب إعفائه من نسب المشاركة في الموسم الجديد.

وحدد نادي الزمالك مبلغ 10 ملايين يورو للاستغناء عن خدمات التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط الذي تلقى عرضاً رسمياً للرحيل إلى نادي الشباب السعودي في الموسم الجديد.

وشارك المهاجم الكونغولي كابونغو كاسونغو مهاجم الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء بعد أن فسخ عقده مع الوداد المغربي.

الإسماعيلي يحتوي ثورة المحمدي

احتوى مسؤولو النادي الإسماعيلي ثورة غضب باهر المحمدي قائد الفريق، وعقد إبراهيم عثمان رئيس القلعة الصفراء اجتماعا مع اللاعب وطلب منه إغلاق ملف الرحيل مع وعد بإطلاق سراحه بنهاية الموسم الحالي.

وأبلغ باهر إدارة الإسماعيلي بتلقيه عدة عروض من الأهلي والزمالك بجانب عروض خليجية وأوروبية، وخرج اللاعب من قائمة الدراويش لمواجهة إنبي غداً الأربعاء بالدوري.

سموحة يدعم الأهلي في أزمة الاستبدال

أعلن نادي سموحة السكندري دعم الأهلي في أزمة زيادة عدد المستبدلين وتعديل لوائح الاستبدال في شهر يناير المقبل.

وأعلن نادي بيراميدز إصابة لاعبه عمر جابر بكدمة في الركبة ويتم تجهيزه لخوض لقاء حرس الحدود بالدوري بعد غدٍ الخميس.