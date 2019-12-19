التشكيلة المتوقعة لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

يلاقي النادي الأهلي منافسه الإسماعيلي، اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب بالعلامة الكاملة وفي رصيده 18 نقطة من 6 مباريات، مقابل 13 نقطة من 8 مباريات للإسماعيلي في المركز السادس.

وسبق أن التقى الفريقان في الدوري، 115 مرة، حيث حقق المارد الأحمر الفوز في 59 مباراة، مقابل 22 فوزًا للدراويش، وانتهت 34 مباراة بالتعادل.

وأحرز الأهلي 168 هدفًا، مقابل 94 هدفًا للإسماعيلي.

وجاء آخر فوز للأهلي في الدور الثاني من موسم 2017/2018، بنتيجة 1/0، بينما سجل الدراويش آخر انتصار في الدور الأول من موسم 2010/2011، بنتيجة 3/1.

ويتردد أن رينه فايلر، مدرب الأهلي، سيجري تغييرات في تشكيلة الأهلي من خلال الاعتماد على مروان محسن كمهاجم صريح، كما سيدخل أليو ديانغ في التشكيلة الأساسية على حساب عمرو السولية.

في حين يُنتظر أن يشارك وليد سليمان مع جونيور أجاي وحسين الشحات في الخط الهجومي لتعويض غياب رمضان صبحي، الذي أصيب بتمزق في العضلة الخلفية.

وفيما يلي التشكيلة المتوقعة للأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ”إكرامي“.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول.

الوسط: أليو ديانغ، محمد مجدي ”أفشة“، حسين الشحات، جونيور أجاي ووليد سليمان.

الهجوم: مروان محسن.

في حين من المتوقع أن يلعب الإسماعيلي الذي يدربه أدهم السلحدار بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

الدفاع: محمد مجدي الجمل، باهر المحمدي، محمود البدري، أحمد أيمن.

الوسط: محمود عبدالعاطي ”دونغا“، محمد مخلوف، العراقي همام طارق.

الهجوم: الغيني بيكيتي سيلفا، محمد الشامي، عبدالرحمن مجدي.