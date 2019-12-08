موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز: الأحمر يمنح الضوء الأخضر لرحيل وليد أزارو.. والأبيض يفاوض عبدالله السعيد مجددًا

شهدت الأوساط الكروية المصرية عدة أحداث مهمة على مدار، اليوم الأحد، على رأسها إسدال الستار على منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر بجانب ظهور المصري وبيراميدز بالجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز، اليوم الأحد.

الأهلي يمنح الضوء الأخضر لرحيل أزارو

منح النادي الأهلي الضوء الأخضر لرحيل لاعبه المغربي وليد أزارو، حال وصول عرض رسمي من الدوري السعودي مثلما تردد في الساعات الماضية.

ووافق مسؤولو الأهلي على فكرة رحيل أزارو لإفساح المجال لضم مهاجم أجنبي سوبر في فترة الانتقالات الشتوية وخاصة أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر لا يمانع رحيل أزارو.

في المقابل، طلب علي لطفي حارس مرمى الأهلي الرحيل في شهر يناير المقبل بعد تلقيه عرضًا من فريقه السابق إنبي للعودة في الانتقالات الشتوية ولكن الأهلي يرفض رحيله لقيده بالقائمة الأفريقية.

ونفى مسؤولو النادي الأهلي ما تردد حول الموافقة على رحيل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق في الانتقالات الشتوية، وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ أن صالح لم يطلب الرحيل كما أن الفريق الأحمر لا يفكر في الاستغناء عن خدماته.

الزمالك يفاوض عبدالله السعيد مجددًا

دخل نادي الزمالك في مفاوضات جديدة لضم عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز، لضمه عقب نهاية عقده بانتهاء الموسم الحالي.

وأرجأ السعيد فكرة تجديد عقده مع بيراميدز في الوقت الذي بدأ أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، محاولاته لضم اللاعب صاحب الـ35 عامًا في الصيف المقبل ليختتم مشواره الكروي مع الفريق الأبيض.

في الوقت ذاته، يترقب مسؤولو نادي الزمالك العرض الرسمي من فريق جلاسجو رينجرز الإسكتلندي لضم مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأولمبي والفريق الأبيض خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأعلن هيثم فاروق، مدافع الزمالك الأسبق، عبر تصريحات تلفزيونية أن ستيفن جيرارد مدرب جلاسجو يراقب نجم الفريق الأبيض مصطفى محمد، وهو ما جعل البعض يتوقع إتمام الصفقة في شهر يناير المقبل.

جلال يوبخ لاعبي المصري رغم رباعية رينجرز

وبخ إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي لاعبيه رغم الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد جلال عقب اللقاء أنه حزين بسبب الأخطاء الدفاعية التي ظهرت وسيعمل على تصحيحها في المرحلة المقبلة، موضحًا أن فريقه حقق المطلوب بحسم النقاط الثلاث كما أشاد بالفريق النيجيري ومستواه.

أحمد علي يعلن الرحيل عن بيراميدز

أعلن أحمد علي، مهاجم فريق بيراميدز، الرحيل عن ناديه بعد تصريحات مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني، بأن علي لم يعد ضمن حساباته في المرحلة المقبلة.

وتلقى أحمد علي عدة عروض للرحيل في الانتقالات الشتوية على رأسها الإسماعيلي وإنبي والمقاولون العرب، واللاعب يفاضل بين العروض الثلاثة وإن كان يميل لمفاوضات إنبي.

الإسماعيلي يفاوض نيبوشا وريكاردو

دخل النادي الإسماعيلي في مفاوضات للتعاقد مع عدة مدربين أجانب خلفًا للصربي ميودراج يسيتش.

وانحصرت ترشيحات النادي الإسماعيلي بين المدرب الأسبق البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني السابق لفريق نجران السعودي، والصربي نيبوشا المدير الفني السابق لفريق الصفاقسي التونسي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أسدل الستار على دور الـ32 ببطولة كأس مصر بعدما تخطى فريق أسوان عقبة طنطا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل بهدف لكل منهما.

وتشهد منافسات دور الستة عشر بالبطولة مواجهات قوية على رأسها لقاء الزمالك وسموحة بجانب مباراة المقاولون والمصري البورسعيدي، كما يلعب الإسماعيلي ضد بيراميدز، ويخوض الأهلي اختباراً أمام الترسانة ويلتقي حرس الحدود نظيره أبوقير للأسمدة.

ويلعب أيضاً أسوان مع الاتحاد السكندري، كما يلتقي طلائع الجيش نظيره مصر المقاصة، ويلعب إف سي مصر مع وادي دجلة.