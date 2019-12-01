موجز أخبار الأهلي والزمالك: قرارات مرتضى تزيد أزمات الأبيض.. وتفاصيل شكوى الخطيب لرئيس الكاف

مازالت أصداء الهزيمة المريرة التي تلقاها فريقا الأهلي والزمالك قطبا الكرة المصرية في افتتاح مشوار دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا مستمرة وقائمة.

وتلقى الأهلي خسارة مريرة أمام النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف في أولى جولات المجموعة الثانية بينما خسر الزمالك أمام مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الأحد 1 ديسمبر 2019:

قرارات مرتضى تزيد أزمات الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تغريم كل لاعب تضامن مع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض وأعلن دعمه لفكرة بقائه في منصبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفقًا للائحة.

وأكد مرتضى عبر مقطع فيديو أن اللائحة تشمل تغريم كل لاعب يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي 300 ألف جنيه وهو ما سيتم تطبيقه على بعض اللاعبين وعلى رأسهم التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط.

ورفض رئيس الزمالك حسم مصير الصربي ميتشو المدير الفني للفريق مؤكدًا أنه سيتم عقد جلسة معه لمناقشة بعض الأمور ونظرًا لظروف شخصية يمر بها.

وزادت قرارات مرتضى في زيادة أزمات الزمالك خاصة الصدام مع لاعبي الفريق الأبيض بعد الخسارة المريرة أمام مازيمبي الكونغولي وسط أنباء تتردد عن رغبة بعض اللاعبين في الرحيل وعلى رأسهم طارق حامد لاعب الوسط.

وقامت إدارة نادي الزمالك بتسريب أنباء عن مرض ميتشو بالسرطان ودعم لاعبي الفريق له بشكل إنساني بعد مباراة مازيمبي.

تفاصيل شكوى الخطيب لرئيس الكاف

أعلن النادي الأهلي تقدمه بشكوى رسمية لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، ضد البتسواني جوشوا بوندو حكم لقاء الفريق ضد النجم الساحلي التونسي.

وأجرى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اتصالًا هاتفيًا بأحمد أحمد رئيس الكاف من أجل إخطاره بالشكوى وإبداء استياء القلعة الحمراء من الأخطاء التحكيمية.

وحدد الأهلي 4 طلبات من الكاف في شكواه بدأها بضرورة تطبيق تقنية الفيديو في مختلف مراحل البطولات الافريقية ابتداءً من الموسم الحالي، خاصة وأن هذه التقنية أصبحت أحد بنود قانون اللعبة ولا يمكن تجاهلها.

وطلب عدم تكرار تعيين الحكام للفريق ذاته في البطولة نفسها بجانب ثالث طلبات الأهلي كانت ضرورة تعيين حكام النخبة أصحاب الخبرات التحكيمية في القارة لإدارة المباريات ذات الحساسية بين الفرق المصنفة على المستوى الإفريقي أما الطلب الرابع للأهلي، فتمثل في ضرورة التأكيد على اللجنة المكلفة باختيار الحكام لإدارة المباريات بالالتزام بالحيادية والشفافية خاصة وأن الأخطاء ذاتها تتكرر مع كل أزمة دون مبرر واضح.

الإسماعيلي يؤجل إقالة ميودراج

قرر النادي الإسماعيلي منح فرصة أخيرة للمدرب الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للفريق رغم الخسارة أمام الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد في الدوري المصري.

ووافق إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي على تجديد الثقة في خدمات ميودراج وقيادة الفريق أمام طنطا يوم الأربعاء المقبل في الدوري.

مكافآت خاصة في بيراميدز

قررت إدارة نادي بيراميدز صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق عقب التغلب على إينوجو رينجرز النيجيري بنتيجة 3-1 بالجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وقال الفرنسي سباستيان ديسابرالمدير الفني لفريق بيراميدز بعد المباراة:“ الفوز مهم للغاية لأنه سيعطينا دفعة قوية للفترة القادمة، ونجحنا في استغلال النقص العددي لفريق رينجرز النيجيري ولعبنا بأسلوب هجومي وهو ما جعلنا نخرج بالفوز“.

وأكد أن بيراميدز واجه صعوبات عديدة على رأسها الغيابات المؤثرة مثل عبدالله السعيد بخلاف ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة واللعب على نجيل صناعي ومواجهة فريق قوي على أرضه ويملك خبرات قارية.