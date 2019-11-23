ضغوط على مرتضى منصور لمشاركة نادي الزمالك في السوبر الأفريقي بقطر

يواجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضغوطًا كبيرة من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء؛ من أجل التراجع عن قرار مقاطعة لقاء السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي، بطل دوري أبطال أفريقيا يوم 14 نوفمبر المقبل، والذي اتخذه رئيس الزمالك؛ بسبب إصرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”الكاف“، برئاسة أحمد أحمد على إقامة اللقاء في قطر.

وأعلن مرتضى أكثر من مرة مقاطعة لقاء السوبر في حالة إقامة اللقاء في قطر؛ بسبب الموقف السياسي للحكومة القطرية من الدولة المصرية، والتي تستخدم قناة الجزيرة للتحريض ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري وتدعم جماعة الإخوان المسلمين.

ودعا مرتضى، مجلس إدارة الزمالك لاجتماع، يوم الإثنين المقبل، من أجل مناقشة قرار الكاف بإقامة لقاء السوبر في قطر، وسيتم إعلان موقف النادي النهائي في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء.

وقال مصدر داخل الزمالك في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”يمارس عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة الزملك، ضغوطًا كبيرة على مرتضى من أجل التراجع عن قرار مقاطعة لقاء السوبر أمام الترجي التونسي، خاصة أن الكاف سيوقع عقوبات رادعة على النادي ستصل إلى منعه من المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة لمدة ثلاث سنوات مقبلة، فضلًا عن توقيع عقوبة مالية ضخمة على النادي، ولن يعود للمشاركة أفريقيا قبل تسديدها، كما سيقوم الكاف بتصعيد الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم، لتوقيع عقوبات أخرى على النادي“.

وأضاف المصدر: ”أعضاء إدارة الزمالك أكدوا لمرتضى أن مقاطعة لقاء السوبر في قطر غير منطقي، خاصة بعد مشاركة منتخب مصر العسكري في بطولة كأس العالم العسكرية الأخيرة التي أقيمت في قطر، كما أن السعودية والإمارات المقاطعان لقطر قررا المشاركة في بطولة الخليج المقبلة، التي ستقام في الدوحة، فلماذا يتخذ الزمالك قرارًا مثل هذا بمفردةه ويتعرض لعقوبات كبيرة تؤثر على مشاركة الفريق في البطولات الأفريقية وغرامة مالية كبيرة ستضعف خزينة النادي لعدة سنوات مقبلة“.

ويمارس أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة ضغوطًا أيضًا على مرتضى للمشاركة في لقاء السوبر، وأكد أن فرص الزمالك في الفوز بالبطولة كبيرة جدًا بسبب التواجد الضخم للجماهير البيضاء في قطر ولا بد من فصل الرياضة عن السياسة، كما فعل اتحاد الكرة في السعودية والإمارات.

وتابع المصدر: ”هناك بعض أعضاء الإدارة يرون أن موقف مرتضى من مقاطعة لقاء السوبر لأسباب شخصية، لأنه لن يسافر مع البعثة بسبب هجومه الدائم على أمير قطر ووالدته، لذا لن يظهر في الصورة عند تسليم الكأس حال فوز الفريق بالبطولة.

إصابات الأهلي

ومن جانب آخر، أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي، جاهزية الثنائي جونيور أجايي والمالي ديانغ، للمشاركة في لقاء الجونة في الأسبوع الخامس في بطولة الدوري العام، يوم الإثنين.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، للموقع الرسمي: ”المالي أليو ديانغ لاعب الفريق تعافى من الإصابة في العضلة الضامة وبات جاهزًا للمشاركة في المباريات، اللاعب شارك في مران الفريق الجماعي، أمس الجمعة، بعد تعافيه من الإصابة وإعلان جاهزية جونيور أجايي أيضًا بعد التعافي من الإصابة الأخيرة التي لحقت به وبات جاهزًا للمشاركة في لقاء الجونة“.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي يختتم تدريباته، غدًا الأحد، على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها مساء بعد غدٍ الإثنين، على ملعب الأخير ضمن منافسات مسابقة الدوري.