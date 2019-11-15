موجز أخبار الأهلي والزمالك: فايلر يحسم عودة أكرم توفيق.. ومحمود علاء يطلب الرحيل للدوري السعودي

اشتعلت أزمة رحيل نجوم فريق الزمالك في شهر يناير المقبل بعد أن بدأ اللاعب محمود علاء، محاولاته للخلع والانضمام للدوري السعودي عبر بوابة النادي الأهلي، كما ترددت أنباء قوية عن امتلاك مصطفى محمد مهاجم الفريق والمتألق ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا عروضًا أوروبية للرحيل في الشتاء.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، ومنتخب مصر، اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2019:

فايلر يحسم عودة لاعب الأهلي

يحسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عودة أكرم توفيق لاعب وسط الفريق المعار إلى الجونة، بعدما تعرض حمدي فتحي لاعب الوسط لإصابة بقطع في غضروف الركبة تبعده عن المستطيل الأخضر لفترة تصل إلى 3 أشهر مقبلة.

ويفكر الأهلي بقوة في إعادة أكرم توفيق وقطع إعارته، خاصة أن الفريق الأحمر يحتاج للاعب وسط مميز في الانتقالات الشتوية، تحسبًا لحدوث إصابات جديدة أو استمرار إصابة حمدي فتحي لفترة أطول.

وعلى صعيد متصل، قرر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، أمس الجمعة، في إطار المرحلة الثانية من فترة إعداد الفريق خلال فترة توقف الدوري، وحدد الجهاز الفني، يوم الثلاثاء المقبل، موعدًا لمواجهة الاتصالات وديًا استعدادًا للمرحلة المقبلة لتجهيز اللاعبين البدلاء.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، أن التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق، ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق، يوم الخميس المقبل، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في معسكره الحالي.

ويتواجد معلول في معسكر منتخب تونس؛ استعدادًا لخوض مباراتي ليبيا وغينيا الاستوائية، ضمن تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وأكد مدير الكرة أن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، سيُجري جراحة غضروف الركبة في ألمانيا، الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بسفره، والحصول على التأشيرة من خلال السفارة الألمانية في القاهرة.

وأوضح أن حمدي فتحي سيخضع للفحوصات الطبية المعهودة قبل الجراحة المقرر إجراؤها، الأسبوع المقبل، تحت إشراف نفس الطبيب الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لمروان محسن مهاجم الفريق، في وقت سابق.

ويبدأ المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، غدًا السبت، برنامجه الاستشفائي بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الأولمبي لبلاده في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

محمود علاء يطلب الرحيل للدوري السعودي

طلب محمود علاء مدافع الزمالك، الرحيل للدوري السعودي بعد تلقيه عرضًا من النادي الأهلي بترشيح من مدربه السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للزمالك.

وأبلغ علاء مسؤولي الزمالك رغبته في الرحيل للدوري السعودي، خاصة أن زيادة راتبه السنوي لم تتحقق بشكل رسمي حتى الآن، وهو ما جعل مسؤولي الزمالك يدرسون فكرة الاستغناء عن علاء.

إصابة جديدة في منتخب مصر

تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، ضربة جديدة بعد أن تعرض أحمد جمعة مهاجم الفريق لإصابة قوية أبعدته عن رحلة الفراعنة إلى جزر القمر.

وغادرت بعثة منتخب مصر، الجمعة، على متن طائرة خاصة لخوض مواجهة جزر القمر، يوم الاثنين المقبل، في الجولة الثانية لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بعد التعادل مع كينيا بهدف لكل منهما.

وضمت بعثة منتخب مصر 23 لاعبًا، هم: محمد الشناوي، ومحمد عواد، ومحمد بسام لحراسة المرمى، وأيمن أشرف، ورامي ربيعة، وأحمد حجازي، ومحمود علاء، ومحمد هاني، وأحمد فتحي، ومحمود وحيد، وعبد الله جمعة، وباهر المحمدي للدفاع، وعمرو السولية، وطارق حامد، ومحمد النني، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، ومحمود حسن تريزيجية، وأحمد سيد زيزو، وكريم طارق للوسط، ومروان حمدي، وحسام حسن، ومحمود عبد المنعم كهربا للهجوم.

بيراميدز يوافق على رحيل أحمد علي

وافق نادي بيراميدز على رحيل أحمد علي مهاجم الفريق في شهر يناير المقبل، حال تلقيه عرضًا مناسبًا.

ودخلت عدة أندية في مفاوضات لضم أحمد علي يتصدرها فريق إنبي وحرس الحدود والإسماعيلي.