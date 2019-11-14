مانشستر يونايتد يقترب من حسم صفقة ماندزوكيتش.. واللاعب يحلم بالهروب من جحيم يوفنتوس

اقترب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من حسم أول صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وتسعى إدارة اليونايتد لتدعيم خط هجوم الفريق، وتعويض رحيل الثنائي روميلو لوكاكو، وأليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان الإيطالي في الصيف الماضي.

حماس ماندزوكيتش

وقالت صحيفة ”ذا صن“ الإنجليزية إن الدولي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لمانشستر يونايتد.

ويسعى اللاعب الكرواتي للانضمام مبكرًا لتدريبات مانشستر يونايتد تحت قيادة المدير الفني النرويجي أولي جونار سولشاير.

وأوضحت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية أن ماندزوكيتش متحمس للغاية للبدء في التدريبات مع اليونايتد، وهو يأمل في الانضمام لفريقه الجديد بداية من شهر ديسمبر المقبل.

ويمكن للنجم الكرواتي الانضمام لتدريبات الشياطين الحمر إذا حصل من إدارة يوفنتوس على تصريح بذلك بعد إتمام الصفقة، نظرًا لأن الميركاتو الشتوي يبدأ في الأول من يناير المقبل.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن ماندزوكيتش لا يريد إضاعة المزيد من الوقت في التأقلم مع زملائه الجدد في مانشستر يونايتد إذا ما تمت الصفقة بنجاح.

وأشارت ”صن“ في تقريرها إلى أن تياجو سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الحالي ونجم ميلان الإيطالي السابق قد مر بتجربة مماثلة.

وانتظم سيلفا في تدريبات ميلان عام 2009، بمجرد الاتفاق بين النادي الإيطالي وفريق فلومينينسي، فريق سيلفا الأصلي، قبل فتح باب الانتقالات بشكل رسمي.

رحلة لندن

وأكدت صحيفة ”لاستامبا“ الإيطالية أن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس يتواجد في لندن ليلتقي مسؤولي مانشستر يونايتد.

وأوضحت الصحيفة أن مهمة المدير الرياضي للبيانكونيري هي عرض خدمات ماندزوكيتش على مانشستر يونايتد.

ويسعى سولشاير مدرب اليونايتد لتدعيم خط هجومه، حيث أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب الكرواتي المخضرم.

ومن المنتظر أن تصل قيمة الصفقة إلى 13 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس قد يفتح ملف التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا نجم اليونايتد خلال هذه الجلسة السرية.

كما يحاول باراتيتشي خلال زيارته إلى لندن إنهاء صفقة الجناح البرازيلي ويليان نجم فريق تشيلسي، بالإضافة إلى الظهير الأيسر للبلوز ايمرسون.

معاناة ماندزوكيتش

ويسعى ماريو ماندزوكيتش للرحيل عن يوفنتوس بعد خروجه من حسابات ماوريسيو ساري المدير الفني للسيدة العجوز.

وقالت صحيفة ”توتوسبورت“ إن ماندزوكيتش لم يعد يشارك في تدريبات الفريق الجماعية، بعد أن تم استبعاده من قائمة اليوفي المشاركة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

صفقات أخرى

بجانب ماريو ماندزوكيتش يواصل نادي مانشستر يونايتد محاولاته الجادة لتعزيز صفوفه في سوق الانتقالات المقبلة، في ظل الوضعية الصعبة التي يمرّ بها حاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ.

وقالت صحيفة ”مترو“ البريطانية: إن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع الإيفواري الدولي ولفريد زاها، نجم هجوم نادي كريستال بالاس الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته يوم الأحد، إلى أن إدارة مانشستر يونايتد مستعدة تمامًا لتلبية طلبات إدارة كريستال بالاس، ودفع 70 مليون جنيه إسترليني مقابل ضم زاها.

ويعاني النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، بشدة من الحالة الهجومية المتراجعة للفريق، خاصة بعد رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي مطلع الموسم الجاري، وعدم تعويض رحيله بمهاجم آخر.

وأحرز مانشستر يونايتد 13 هدفًا فقط في 11 مباراة خاضها في البريمييرليغ، ويُعتبر من أضعف خطوط الهجوم في المسابقة بأكملها.

وسبق أن ارتدى ولفريد زاها قميص مانشستر يونايتد في عام 2013، إلا أن المدرب السابق ديفيد مويس لم يكن مقتنعًا بإمكانات اللاعب، وتمت إعارته مرارًا إلى كريستال بالاس وكارديف سيتي، قبل بيعه نهائيًا إلى الأول في عام 2015 مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني.

وكان زاها قريبًا من الرحيل عن كريستال بالاس نهاية الموسم الماضي، إلا أن إدارة النادي رفضت بيعه؛ ما أثّر كثيرًا على مستواه، حيث خاض الموسم الحالي 13 مباراة دون أن يسجل أي أهداف.