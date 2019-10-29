مرتضى منصور يطلق مبادرة جديدة للصلح مع الخطيب.. وتركي آل الشيخ يعرض المساعدة في علاج رئيس الأهلي (فيديو)

أطلق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مبادرة جديدة من أجل إنهاء الخلاف مع محمود الخطيب رئس النادي الأهلي ، خلال الفترة المقبلة، حفاظًا على استقرار الوسط الرياضي ، خاصة أن الخلاف استمر لفترة طويلة وتسبب في حالة من الاحتقان بين جماهير الناديين ، والتي تبادلت الشتائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”أرغب في إنهاء الخلاف مع محمود الخطيب وإدارة الأهلي ، وفتح صفحة جدية من العلاقات الطيبة، لم يكن لدي أزمة حقيقة مع رئيس الأهلي، الأزمة كانت مع بعض الكتائب الإلكترونية التي تدعي حب الخطيب وتتطاول على الزمالك ورئيسه بشكل مستمر عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وهناك مفاجأة لرئيس الأهلي سيتم الكشف عنها خلال الساعات المقبلة..

وأَضاف مرتضى: ”علاقتي كانت جيدة بالخطيب والأهلي في الفترة التي كان تركي أل شيخ رئيسًا شرفيًّا للأهلي ، لقد مول الأخيرة صفقة التونسي حمدي النقاز وهو في قلب الأهلي، أتمني للخطيب الشفاء العاجل وأن يتم إغلاق ملف الخلاف بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة“ .

وعن الأزمة مع نقابة الصحفيين قال مرتضى: ”كانت زوبعة في فنجان وانتهي الأمر بعد اجتماعي مع ضياء رشوان نقيب الصحفيين، سأقدم 250 عضوية مجانية للصحفيين كهدية بعد إنهاء الأزمة، لقد كنت في حالة من الغضب عندما أصدروا بيانًا ضدي، والإنسان في غضبه تخرج منه بعض العبارات الحادة.

علي جانب أخر تحدث تركي أل شيخ رئيس هيئة الترفية في السعودية والرئيس الشرفي السابق للأهلي المصري، عن المبادرة التي أطلقها مؤخرًا من أجل التصالح مع محمود الخطيب رئيس الأهلي ومجلس الإدارة، لإنهاء الخلاف الذي استمر لفترة طويلة.

وقال تركي في تصريحات تلفزيونية “ علاقتي بالخطيب وإدارة الأهلي كانت علي أفضل ما يكون لكن هناك بعض الأطرف تدخلت وأفسدت العلاقة بينا ونقلت صورة غير صحيحة عني وعنهم، أرغب في إغلاق هذا الملف بعد أن اتضحت الأمور بشكل كامل .

وأَضاف تركي “ لدي استعداد كامل من أجل تحمل تكاليف علاج محمود الخطيب في أي مكان في العالم، وهذا حق المسلم علي أخيه المسلم، المرض ابتلاء من الله وهناك بعض الخطوط الحمراء لايمكن تجاوزها، أعلنت أني أرفض الزج باسمي في التطاول علي الخطيب، لا أنتظر أي رد من إدارة الأهلي علي مبادرة التصالح ، لقد فعلت ما يمليه عليه ضميري وتطبيقًا للقاعدة الإسلامية خيركم من يبدأ بالسلام ، مصر والسعودية بلد واحدة، لن أزور الخطيب في بيته لا نزور أحدًا في عيد ميلاه هذا طبعنا رغم أنه يستحق الزيارة بسبب مرضه، كما أني مشغول حاليًّا بموسم الرياض الذي يحقق أرقام حضور تتخطي التوقعات وصلت إلي 5 ملايين .

وتابع تركي “ الجميع يعلن أن النادي الأهلي يمتلك إمكانيات مالية جيدة جدًّا ولا يحتاج إلي الدعم من أحد، وكل ما قلته عبر صفحتي علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، يأتي للتأكيد مجددًا علي رفضي استخدام اسمي في التطاول علي النادي ومجلس إدارته.

وعن الدعم المادي لنادي الزمالك قال تركي “ توقف الأمر بعد رحيلي من منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عندما أضخ أموالًا سيكون للنادي الذي أنتمي إليه، أركز حاليًّا في نادي الميريا الإسباني، وخرجت بشكل نهائي من سوق الرياضة المصرية .