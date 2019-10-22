بايرن ميونخ ينقض على نجم جديد في برشلونة.. ويثير الجدل حول كوتينيو

أثار نادي بايرن ميونخ الألماني الشكوك حول استمرار البرازيلي الدولي فيليبي كوتينيو، المعار من نادي برشلونة الإسباني، في صفوف العملاق البافاري.

وكان كوتينيو قد انتقل مطلع الموسم الجاري إلى بايرن ميونخ من برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط مقابل 8.5 مليون يورو، مع وجود خيار للشراء النهائي مقابل 120 مليون يورو.

تألق البرازيلي

وشارك كوتينيو، البالغ من العمر 27 عامًا، مع بايرن ميونخ في 9 مباريات، أحرز خلالها هدفين وصنع 4 أخرى.

ورغم تألق كوتينيو مع بايرن ميونخ إلا أن مسؤولي النادي البافاري يبدو أنهم لا يريدون التعجل في حسم مصير اللاعب في الفترة الحالية، ويريدون الانتظار حتى نهاية الموسم الجاري.

ولم يكشف كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، موقف ناديه النهائي من كوتينيو، رغم أنه أبدى رضاه التام عن المستويات التي يقدمها البرازيلي الدولي مع الفريق.

وقال رومينيغه، ردًا على سؤال حول استمرار كوتينيو رفقة بايرن ميونخ: ”دعونا ننتظر ونرى“.

وأضاف بقوله، في تصريحات أبرزها موقع ”كالتشيو ميركاتو“: ”لن نتسرع في اتخاذ أي قرار حاليًا، سوف ننتظر التوقيت السليم كي نصل إلى القرار المناسب الخاص بكوتينيو“.

وانتقل كوتينيو من ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة في يناير 2018 مقابل 140 مليون يورو (155 مليون دولار)، ولكنه لم يتمكن من فرض نفسه على التشكيلة الأساسية للنادي الكاتالوني، وتعرض لانتقادات واسعة النطاق من جانب جماهير البلوغرانا.

هدف جديد

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية إن بايرن ميونخ يرغب في ضم المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي إلى صفوفه من برشلونة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن مسؤولي البايرن يريدون الحصول على خدمات أومتيتي، البالغ من العمر 25 عامًا، لتعزيز دفاعات الفريق في الموسم المقبل.

وأكدت أن برشلونة منفتح تمامًا على بيع أومتيتي، خاصة أن اللاعب الفرنسي لم يشارك مع البارسا سوى في مباراة واحدة فقط هذا الموسم، إما بسبب الإصابة أو لدواعٍ فنية.

ويحتل بايرن ميونخ حاليًا المركز الثالث في ترتيب البوندزليغا، برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مونشنغلادباخ وفولفسبورغ، صاحبي المركزين الأول والثاني، وهو نفس ترتيب يرشلونة متصدر الدوري الإسباني الليغا، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد.