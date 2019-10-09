مورينيو يرفض تدريب أولمبيك ليون وينتظر توتنهام

أشارت تقارير صحفية إلى أن جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد وتشيلسي وريال مدريد رفض عرضًا من أولمبيك ليون الفرنسي على أمل عودة وشيكة لتدريب أحد أندية البريميرليغ.

وينتظر مدرب مانشستر يونايتد وتشيلسي السابق الفرصة المناسبة للعودة إلى للتدريب بعد إقالته من منصبه كمدرب ليونايتد في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وأقال يونايتد مدربه البرتغالي بعد أسوأ بداية للفريق في 28 عامًا وحل مكانه أولي غونار سولشاير مهاجم يونايتد السابق.

وتولى مورينيو المسؤولية بدلًا من الهولندي لويس فان غال في مايو/آيار 2016 وأحرز لقب الدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية في موسمه الأول.

وفي الموسم الثاني قاد الفريق ليحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف غريمه مانشستر سيتي البطل والتأهل لنهائي كأس الاتحاد قبل أن يخسر بهدف نظيف أمام تشيلسي.

لكن موسمه الثالث كان حافلًا بالمشاكل داخل وخارج الملعب ومنها تدهور علاقته مع بول بوغبا المنضم لصفوف الفريق في صفقة قياسية قبل أن يغادر النادي وهو يحتل المركز السادس.

وذكر موقع RMC الفرنسي أن رئيس نادي ليون جان ميشيل أولاس اتصل بمورينيو يعرض عليه تدريب الفريق خلفًا لسيلفينيو الذي أقيل من منصبه مؤخرًا.

وتردد اسم المدير الفني البرتغالي لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عقب بداية سيئة للموسم خاصة في دوري أبطال أوروبا لكنه يود العودة للدوري الممتاز مجددًا ، حيث تعيش عائلته حاليًا ، وسيحول ليون اهتمامه الآن إلى المدير السابق لفرنسا وباريس سان جيرمان لوران بلان.

ومن المعروف أن مورينيو يتحين الفرصة لتدريب توتنهام هوتسبير الذي يتعرض مدربه الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو لضغوط حاليًا بسبب تراجع نتائج الفريق محليًا وأوروبيًا مؤخرًا.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن مورينيو يريد تدريب توتنهام في حال رحيل بوكيتينو الذي يتحين الفرصة أيضًا لتدريب مانشستر يونايتد.

وسبق لمورينيو رفض عروض لتدريب بنفيكا البرتغالي وجوانغزو إيفرغراند الصيني بداعي انتظاره العرض المناسب.

توتنهام وجهة محتملة لمورينيو

وبلغ توتنهام هوتسبير نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مع بوكيتينو قبل الخسارة بهدفين نظيفين أمام ليفربول، وبدأ الموسم بين المرشحين للفوز مرة أخرى بأحد المراكز الأربعة الأولى على الرغم من أن النتائج الأخيرة في كل من الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الأبطال حدت كثيرًا من طموح النادي اللندني.

وخسر توتنهام بثلاثية نظيفة أمام برايتون أند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي في أعقاب هزيمة يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة 7-2 على أرضه أمام بايرن ميونخ في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال ما زاد من الضغوط على بوكيتينو.

وقال مورينيو إنه يتحين الفرصة لتدريب نادٍ ”بنفس المستوى“ الذي يعمل فيه كمدرب ، موضحًا ”يجب أن أكون صبورًا وانتظر الفرصة المناسبة والتي يجب أن تكون بنفس الحجم والمستوى الذي عملت فيه من قبل. يجب أن أنتظر الفرصة المناسبة“.