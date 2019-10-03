الزمالك يقتنص فوزًا غاليًا من المقاصة ويشارك الأهلي وبيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

حقق نادي الزمالك انتصاره الثاني في الموسم الحالي للدوري المصري لكرة القدم بتغلبه على مضيفه مصر المقاصة بهدف دون رد، في الجولة الثانية للمسابقة المحلية.
وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول، لينتهي بالتعادل السلبي.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تمكن الزمالك من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 56 عن طريق أحمد سيد زيزو.
بذلك، ارتفع رصيد الزمالك إلى 6 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف فريقي بيراميدز المتصدر ووصيفه الأهلي، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 3 نقاط في المركز السادس.
أحمد سيد زيزو في مرمى مصر المقاصة pic.twitter.com/sSjrw0kwOb
— ZamalekGoals (@ZamalekGoals) October 3, 2019