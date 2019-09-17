موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. الخطيب يحسم رحيل ثنائي الأحمر.. وميتشو يجهز مفاجأة في السوبر

اقترب موعد لقاء كأس السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس لموسم 2017 – 2018 والمنتظر إقامته على ملعب برج العرب في الإسكندرية، يوم الجمعة المقبل.

وما زال ملف المدير الفني الجديد لمنتخب مصر ينتظر كلمة الحسم في اتحاد الكرة، في ظل منافسة شرسة بين إيهاب جلال مدرب المصري البورسعيدي وحسام حسن مدرب سموحة السكندري.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، ليوم الثلاثاء:

الخطيب يحسم رحيل ثنائي الأهلي

يحسم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، مسألة رحيل الثنائي أحمد حمدي وحسين السيد، بعد أن تلقى الثنائي عروضًا للمغادرة قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الصيفية.

وتلقى حسين السيد عرضين من الإسماعيلي وبيراميدز لضمه، كما حصل حمدي على 3 عروض من الجونة، وإنبي، وبيراميدز، إضافة إلى أن نادي بيراميدز أبدى رغبته بضم أحمد فتحي الظهير الأيمن.

وحرص الخطيب على عقد جلسة مع لاعبي الفريق على أرض ملعب مختار التتش في مشهد غير مألوف أثار المقارنات بينه وبين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي يقوم بعقد نفس الجلسات على أرض الملعب.

واطمأن الخطيب على حالة مؤمن زكريا، مهاجم الفريق الذي حضر المران قبل السفر إلى ألمانيا، يوم الجمعة المقبل؛ للعلاج كما غاب رمضان صبحي نجم الفريق بعد أن تلقى خبرًا سارًا باستقبال مولوده الأول زين، بينما تضاءلت فرص لحاق رامي ربيعة، والمغربي وليد أزارو ثنائي الفريق للإصابة.

مفاجأة ميتشو في السوبر

يجهز المدرب الصربي ميلوتين سيرجوفيتش ”ميتشو“ المدير الفني للزمالك مفاجأة للأهلي في مباراة كأس السوبر، بحسب مصادر داخل الجهاز الفني للفريق الأبيض.

ويدرس ميتشو إشراك إمام عاشور أو المغربي خالد بوطيب منذ بداية المباراة في مركز رأس الحربة من أجل تدعيم خط الهجوم.

وعاد الزمالك من رحلة شاقة للسنغال، وخاض تدريباته دون راحة، استعدادًا لمواجهة السوبر ووعد مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء بمكافآت خاصة حال التتويج بلقب السوبر على حساب الأهلي.

بيراميدز يحسم صفقة إيفوارية

حسم نادي بيراميدز صفقة إيفوارية بضم ويلفريد كانون، مدافع أدو دين هاج الهولندي، الذي وقع بشكل رسمي الثلاثاء قبل غلق باب القيد.

وشارك كانون في تدريبات بيراميدز لينضم للفريق بعد ساعات من انضمام أحمد حمودي لاعب فريق الأهلي السابق بعد فسخ عقده.

الإسماعيلي يحتج بسبب الأهلي

اعترض النادي الإسماعيلي بشكل رسمي على إقامة مباراة الأهلي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وطلب الإسماعيلي في خطاب رسمي لاتحاد الكرة إقامة المباراة على ملعب الإسماعيلية وليس برج العرب بجانب مباراتي المصري البورسعيدي مع الإسماعيلي.

أزمة مدرب المنتخب تنتظر الحسم

اشتعلت أزمة إعلان اسم المدرب الجديد لمنتخب مصر بعد صراع مثير بين حسام حسن وإيهاب جلال، اللذين تواصل معهما عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المؤقت.

ويدور الخلاف مع الثنائي حول تشكيل الجهاز المعاون، فإيهاب جلال رفض فكرة التضحية بمدرب حراس المرمى مصطفى كمال وطلب ضمه ورفض تعيين أيمن طاهر أو عصام الحضري في هذا المنصب، ووافق على انضمام عماد متعب مديرًا للمنتخب وطارق مصطفى مدربًا عامًا مع حمد إبراهيم، ومحمد شوقي، مدربًا مساعدًا.

ورحب حسام حسن بانضمام عناصر جديدة للجهاز المعاون مثل طارق مصطفى في منصب المدرب العام مع طارق سليمان، لكنه طلب ضم عماد المندوه وحسن مصطفى.