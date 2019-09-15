مصير مجهول لصالح جمعة في النادي الأهلي المصري.. وسر استبعاد أجايي وحسين الشحات

بات مصير صالح جمعة، لاعب وسط النادي الأهلي المصري، مجهولاً بسبب عدم رضا السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، عن المستوى البدني والفني للاعب في التدريبات، ما تسبب في استبعاده من لقاء كانو سبورت في لقاء بطولة دوري أبطال أفريقيا، مساء السبت.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“: ”فايلر استبعد صالح بسبب زيادة وزن اللاعب وضعف لياقته البدنية، ووجه رسالة له بأنه سيكون خارج قائمة الأهلي في المباريات المقبلة حال استمرار زيادة وزنه وضعف مردوده الفني والبدني في التدريبات وأنباء عن عودته للسهر، وسيتم الاعتماد على محمد مجدي قفشة في التشكيل الأساسي“.

وأضاف المصدر: ”في نفس الإطار النيجيري جونيور أجايي لن يكون له دور كبير من فايلر في الفترة المقبلة، بسبب تمرده المتواصل ورفضه الاجتهاد في التدريبات والخضوع لبرنامج بدني من أجل إنقاص وزنه“.

وتابع: ”فايلر استبعد حسين الشحات بسبب اقتناعه بمستوى أحمد الشيخ بعد أن ظهر بمستوى جيد جدًا في التدريبات، ولم يشارك جيرالدو في اللقاء بسبب الإرهاق الشديد الذي يعاني منه بسبب مشاركته مع منتخب أنغولا خلال الأيام الماضية“.

ومن جانب آخر، حصل فايلر على خمس مباريات للزمالك من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الجمعة المقبل في لقاء السوبر، ويستعين الجهاز الفني للأهلي بمباريات الزمالك الأخيرة أمام الاتحاد السكندري وبيراميدز في كأس مصر بالإضافة إلى مباريات جينراسيون السنغالي وديكاداها السنغالي في دوري الأبطال الأفريقي.

ويسود اتجاه قوي داخل الجهاز الفني لإقامة معسكر مبكر، يوم الأربعاء المقبل، قبل موعد القمة بيومين من أجل الوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات التركيز قبل مواجهة الزمالك.